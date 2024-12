Biserica din comuna Albota era plină de credincioşi veniţi de dimineaţă la slujba de Crăciun, când un fum gros a început să iasă pe sub turlă. Un bărbat care venea de la cimitir a observat pericolul şi i-a alertat pe enoriaşi. "Eram cu mama și în momentul în care eu am vrut să întru în biserica să pomenească pentru tată, am văzut fum și am spus ia foc. Așa de o zi mare. Suntem prea păcătoși că să pot să mai zic ceva", spune el.

Şase maşini de pompieri au ajuns în scurt timp dar flăcările s-au extins rapid.

Fumul dens s-a văzut de la kilometri distanţă

Preotul, care a strâns şi el obiectele de valoare din lăcaşul de cult, a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce s-a intoxicat cu fum şi a suferit un atac de panică.

"Ne pregăteam să începem Sfânta Liturghie şi la un coş la o sobă s-a pornit focul fără să ştim. Aşa a fost voia Domnului. Dumnezeu ni le-a dat, Dumnezeu ni le-a luat şi ni le va da la loc. E munca noastra de un an de zile şi refăcusem absolut tot", spune preotul cu ochii în lacrimi.

Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de o oră

"Pagubele sunt însemnate, fiind vorba de întregul acoperiş al bisericii şi elemente de mobilier din interior", a declarat Alin Berevoescu, inspectorul şef ISU Argeş.

"E o zi mare, ni s-a întâmplat nouă, n-avem nicio vină decât neglijenţa celor care au curaţat coşul", spune primarul Dumitru Ion.

Biserica tocmai fusese racordată la rețeaua de gaze cu 250.000 de lei, bani primiţi de la primărie. Edilul susţine că parohia a decis să folosească în continuare lemn. De altfel, pompierii au stabilit că flăcările au pornit de la coş, din cauză că nu a fost curăţat de funingine. Biserica a ars pe o suprafață de 300 de metri pătraţi şi s-au făcut scrum inclusiv picturile de pe tavanul lăcașului de cult.

