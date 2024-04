Vezi și

Deşi iniţial, fostul fotbalist a fost condamnat la şapte luni de închisoare, judecătorii i-au aprobat cererea de eliberare cu o lună mai devreme.

Vrea să obţină din nou carnetul de conducere

În faţa reporterilor, Dănuţ Lupu a evitat să vorbească prea mult, însă un lucru este sigur - el vrea să-şi recupereze permisul de conducere în cel mai scurt timp.

Dănuţ Lupu: Am făcut o greşeală. Am plătit-o. Regret ceea ce am făcut. Mă duc acasă, am o familie. O să mă duc şi o să fac tot ceea ce e posibil să-mi redobândesc carnetul de conducere. În momentul când îl voi lua, voi conduce iar.

Dănuţ Lupu, prins de mai multe ori conducând fără permis

Fostul fotbalist Dănuţ Lupu a fost prins de mai multe ori conducând fără permis, ultima dată în iunie 2022, când a fost oprit de o brigadă a Poliţiei Rutiere, care i-a întocmit dosar penal, fiind apoi trimis în judecată.

În februarie 2023, Judecătoria Cornetu l-a condamnat la 7 luni şi 10 zile de închisoare cu executare, având în vedere că el mai avea o condamnare anterioară de 6 luni cu suspendare, primită în iulie 2020 la Curtea de Apel Galaţi, tot pentru conducere pe drumurile publice fără permis.

