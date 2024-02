Vezi și

Primarul din Botoşani a făcut cunoştinţă cu procuorii anticorpuţie, care il acuză ca ar fi ajutat o apropiată sa obtina un post în Primărie, oferindu-i în avans subiectele la concurs.

Femeia de 38 ani a fost angajată a unei bănci până în vara anului 2021, când a obţinut, potrivit procurorilor, în mod ilegal postul de referent în Primăria condusă de Cosmin Andrei. Denunţul ar fi fost făcut de un apropiat al soţului femeii. Bărbatul, şofer de TIR în Italia, confirmă că soţia lui a fost favorizată de edil.

Cristian Hrițcu, soţul femeii angajate: Relaţia lor a început în iunie 2021 şi concursul a fost în septembrie. Atunci era dragostea aia la început. La ea a fost aranjat. Aranjat de la cap la coadă. A avut subiectele înainte. A venit cu subiectele cu trei zile înainte. Avea subiectele în mână.

Mai mult, barbatul spune ca primarul a plantat mii de lalele și crini în oraș pentru că sunt florile preferate ale soției lui. Florile au costat 150 de mii de lei.

Cristian Hrițcu, soţul femeii angajate: A ales să pună nişte flori pe Bulevard acolo la noi şi a pus florile preferate ale soţiei mele. Lalele şi Crini Imperiali nu ştiu în multe oraşe şi Botoşani nu a avut niciodată.Au fost plantaţi în toamnă, în 2022, ca să iasă în 2023 prima dată. Oraşul ştia, oraşul ştia. Eu nu ştiam. În oraş se ştia deja, dar eu lucrând în străinătate, nu eram conectat cu oraşul.

Avocatul primarului: Clientul meu beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. A ales dreptul la tăcere şi în momentul în care vom avea mai multe date, vom reveni cu un punct de vedere.

Angela Bertea - reporter Observator: După aproape 2 ore de audieri, primarul a ieșit din sediul DNA Suceava. Acesta a primit control judiciar pentru o perioada de 60 de zile.

Imediat după audieri, edilul a anunţat pe internet că demisionează din toate funcţiile pe care le are în Partidul Social Democrat.

"În urma evenimentelor de astăzi, în care mi-a fost adusă la cunoștință măsura controlului judiciar, am urmat, cum era și firesc, regulile de integritate institute în PSD și am comunicat conducerii PSD Botoșani auto-supendarea din toate funcțiile deținute în partid. În ce mă privește, îmi voi susține cauza cu bună-credință și voi pune la dispoziția organelor de anchetă toate informațiile care mi se vor solicita, astfel încât situația să se lămurească în cel mai scurt timp posibil."

Cosmin Ionuţ Andrei are 43 de ani, este căsătorit şi are doi copii. A fost ales primar în Botoşani, din partea PSD, în anul 2020, după ce timp de 8 ani a fost viceprimar. Potrivit celei mai recente declaraţii de avere edilul nu are terenuri, apartamente, case bani în conturi și nici datorii. Din indemniyatia deprimar câștiga 150 de mii de lei anual.

