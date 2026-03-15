O parte dintre capabilitățile SUA au ajuns în România, în contextul războiului din Iran. Trei avioane americane au aterizat la Baza 90, urmând ca acestea să fie mutate la Baza Kogălniceanu.

"Aeronavele americane, care urmează să ajungă la baza Mihail Kogălniceanu, au rolul de realimentare în aer a avioanelor de luptă care survolează zonele de conflict şi au misiuni în Orientul Mijlociu. Preşedintele Nicuşor Dan a explicat că sunt echipamente defensive, că nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis şi că dislocarea este una temporară. Autorităţile române au aprobat solicitarea SUA de a aduce aici, în România, în contextul conflictului din Iran, a unor trupe suplimentare, şi aici vorbim despre 400 – 500 de militari, echipamente de monitorizare, dar sunt aşteptate şi alte aeronave de realimentare. Este important de menţionat şi faptul că baza de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită de forţele americane în 2025, tot în conflictul dintre Israel şi Iran", a relatat Andreea Filip, reporter Observator.

Boeing KC-135 este o aeronavă cisternă militară americană, folosită pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.

KC-135 a fost inițial însărcinat cu realimentarea bombardierelor strategice și a fost utilizat pe scară largă în Războiul din Vietnam și în conflicte ulterioare, cum ar fi Operațiunea Furtună în Deșert, pentru a extinde raza de acțiune și rezistența avioanelor de vânătoare și bombardiere tactice americane.

Costul unei aeronave de acest tip, în funcție de gradul de modernizare, variază între 26 și 62 milioane de dolari.

Forțele Aeriene ale Statelor Unite operează în jur de 396 de asemenea aeronave.

Parlamentul României a aprobat solicitarea CSAT de dislocare temporară a unor echipamente SUA, la cererea Pentagonului.

"Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu", a spus preşedintele Nicușor Dan.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, la rândul său, că urmează să ajungă în România între 400 şi 500 de militari americani.

"Eu, ca ministru al Apărării, sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, pentru că asta e un spor de securitate, asta e o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, evident că sunt niște analize, însă din discuțiile pe care le-am avut urmează, pentru întărirea flancului estic, pentru utilizarea dispozitivelor care tocmai au fost votate în Parlament, care cresc capacitatea României de apărare, să vină și undeva între 400 și 500 de militari", a mai spus ministrul.

