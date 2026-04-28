Donald Trump, nemulțumit de propunerea iraniană: "Nu îi place"

Un oficial american a declarat luni că președintele Donald Trump este nemulțumit de o propunere iraniană, deoarece aceasta nu abordează programul nuclear al Iranului.

"Nu-i place propunerea", a spus oficialul american, referindu-se la Trump. Mai devreme în cursul zilei, Trump a discutat propunerea cu principalii săi consilieri de securitate națională. Conflictul dintre SUA și Iran rămâne într-un impas, cu aprovizionarea cu energie din regiune redusă, relatează Haaretz.

Surse iraniene au declarat luni mai devreme că propunerea ar amâna discuțiile despre programul nuclear al Iranului până la încheierea războiului și rezolvarea disputelor privind transportul maritim din Golf. Washingtonul a declarat că problemele nucleare trebuie abordate de la bun început.

Lucrările de reducere a decalajelor dintre SUA și Iran nu s-au oprit, au declarat surse din cadrul mediatorului Pakistan.

Însă speranțele de reînviere a eforturilor de pace au scăzut de când Trump a anunțat în acest weekend că a anulat o vizită a trimisului său special Steve Witkoff și a ginerelui său Jared Kushner la Islamabad, capitala Pakistanului.

Anterior, Wall Street Journal, citând oficiali americani, a declarat că Trump este "sceptic" față de propunerea iraniană.

Deși nu a respins direct oferta, oficialii au declarat publicației că Trump a remarcat că Iranul nu acționează cu bună-credință și nu este dispus să îndeplinească principala sa cerere: încetarea îmbogățirii nucleare și promisiunea de a nu fabrica niciodată o armă nucleară.

În același timp, oficialii au declarat că se așteaptă ca SUA să continue să participe la negocieri și că este probabil ca Casa Albă să răspundă în următoarele zile.

