Protestul transportatorilor şi fermierilor, ziua 6. Mii de camioane şi utilaje agricole au înconjurat şi azi Bucureştiul şi au aglomerat centurile ocolitoare ale marilor oraşe. De data aceasta, fără incidente cu poliţiştii şi jandarmii. Reprezentanții protestatarilor, cei care au fost zilele trecute la negocieri la Guvern, spun că astăzi nu vor mai merge să stea de vorbă cu reprezentanții executivului până când, în țară, abuzurile, așa cum le numesc ei, ale polițiștilor și jandarmilor nu vor înceta la adresa oamenilor care au ieșit să protesteze.

Ei susțin că șoferii de TIR-uri și de tractoare sunt amenințați și amendați de forțele de ordine și până când acest comportament al autorităților nu se va opri, protestul va continua. Ei sunt nemulțumiți de accizele mari la motorină, de prețurile care au explodat la polițele RCA, de schimbările legislative intrate în vigoare de la 1 ianuarie care au dus la scumpiri și la taxe mărite, dar și de faptul că negocierile care au avut loc ieri și alaltăieri la Guvern au eșuat.

În jurul Capitalei, pe șoseaua de Centură, se circulă cu greutate în anumite sectoare, dar nu există trafic blocat. În orice moment al zilei, protestatarii se pot mobiliza foarte bine și pot ieși în stradă cu utilajele sau TIR-urile, circulând cu viteză redusă și îngreunând traficul.

Aceeași situație este și în țară, în 24 de județe au fost organizate proteste, spun cei de la Poliție. Peste 4500 de tractoare, TIR-uri, combine și alte utilaje agricole au fost folosite de manifestanți. În fiecare zi, peste 1400 de polițiști și jandarmi sunt angrenați în misiuni de asigurare a orinii publice în jurul protestatarilor, iar până acum 24 de persoane s-au ales cu dosare penale pentru instigare la comiterea unor infracțiuni, după ce au dat mesaje provocatoare pe rețelele de socializare.

UPDATE 14:00 Transportatorii nu au blocat centura Capitalei

Pe centură Bucureștiului și în jurul capitalei este liniște, deocamdată. Protestatarii stau, în mare parte, în parcări, nu au ieșit cu mașinile sau utilajele. Pe centură se circulă relativ bine, poate chiar mai bine că într-o zi normală de luni, potrivit informaţiilor Observator.

UPDATE 13:00 Peste 200 de mici fermieri protestează la Iaşi

Peste 200 de fermieri au ieşit, luni, cu utilajele agricole şi protestează între rond giratoriu Carrefour şi rondul giratoriu din comuna Leţcani, traficul în zonă desfăşurându-se cu greutate, potrivit Agerpres.

"Am ieşit în stradă pentru că s-au adunat foarte multe probleme la care Ministerul nu a venit cu soluţii. Mărirea de taxe a fost ultima picătură care a determinat mai mulţi fermieri să ieşim în stradă să protestăm. Îmi doresc ca acest protest să fie unul paşnic şi legal. Avem 14 revendicări punctuale. Nu vorbim neapărat de creşterea RCA sau alte cheltuieli. La o ieşire neorganizată în stradă, cum e şi aceasta, sunt oameni care au tendinţa de a cere mai mult, lucruri exagerate. Eu personal vreau lucruri de bun simţ şi consider că mesajul transmis de FAPPR (Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România), care nu e organizatorul acestui protest, este unul de bun simţ. Cred că Ministerul ar putea să găsească rezolvare la problemele punctuale, care au fost aduse la cunoştinţa ministrului de aproape un an, dar nu s-au găsit soluţii", a declarat Tiberiu Dan Stan, un fermier din Iaşi.

Fermierii participanţi la protest spun că s-au săturat de promisiunile şi tergiversările guvernanţilor. Ei spun că au nevoie "de un pic de certitudine şi stabilitate" în activitatea pe care o desfăşoară, pentru a putea fi profitabili.

"Dorim promisiuni concrete, cu termene rapide pentru că este o situaţie dificilă. E un context greu, şi seceta şi războiul (din Ucraina -n.r), s-a lăsat greu pe spatele fermierilor. În aceste condiţii chiar e nevoie de soluţii de bun simţ, practice şi rapide. Ne dorim un fond de garantare a riscului. În condiţiile în care s-au purtat enorm de multe discuţii în ultimii ani, nu s-a întâmplat nimic. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost că s-a luat 3% din subvenţia fermierilor. Nu avem legislaţie care să ne spună cum se vor întoarce aceşti bani în buzunarele fermierilor. E o chestie de corectitudine şi de practică. Faptul că suntem amânaţi e normal că enervează foarte mult şi disperă fermierii. Ne dorim planuri concrete pentru irigaţii. Ne dorim un răspuns concret şi urgent la politica europeană, cu privire la GAEC 7 şi GAEC 8. Anul agricol a început din septembrie, dar noi nu ştim ce trebuie să facem în câmpurile noastre. Va trebui să lăsăm 5% din terenurile noastre necultivate? Europa aşa spune, iar ministrul nu ne dă un răspuns clar", a mai afirmat Tiberiu Dan Stan

UPDATE 12:50 Circulaţie restricţionată în Afumaţi din cauza protestelor

Circulaţia este restricţionată pe prima bandă, pe ambele sensuri, în localitatea Afumaţi, judeţul Ilfov, fiind ocupată de autocamioane, în contextul protestului transportatorilor, a anunţat, luni dimineaţă, Centrul Infotrafic.

"Se estimează ca aceste proteste să continue şi pe parcursul zilei, existând posibilitatea ca traficul să fie îngreunat în anumite zone din ţară, în special pe şosele de centură ale marilor oraşe sau la intrările în acestea. Recomandăm conducătorilor auto să se intereseze cu privire la restricţiile de trafic, să evite zonele cu manifestaţii, alegând rute alternative, şi să respecte indicaţiile poliţiştilor care desfăşoară activităţi în teren de fluidizare a circulaţiei!", au precizat reprezentanţii Infotrafic.

UPDATE 12:40 Zeci de fermieri protestează cu utilaje la Nădlac

Zeci de fermieri protestează cu utilaje agricole, luni, pentru a patru zi consecutiv, în zona de frontieră de la Nădlac, unde traficul rutier este astfel afectat pe drumul naţion DN 7 şi pe alte drumuri din apropiere de cele două vămi, potrivit Agerpres.

În zona punctelor de trecere a frontierei Nădlac I şi Nădlac II sunt coloane de utilaje şi maşini mici ale fermierilor, care circulă cu viteză redusă şi claxonează în semn de protest. Sunt aproximativ 80 de combine, tractoare şi alte utilaje agricole, dar şi 50 de autoturisme.

"Acest protest spontan continuă şi eu personal particip cu două utilaje. Fermierii sunt disperaţi pentru că în patru zile de proteste nu s-a obţinut mai nimic de la Guvern", a declarat preşedintele Cooperativei "Fermierul nădlăcan", Milan Kelo.

Protestatarii arădeni sunt nemulţumiţi în special de introducerea în ţară a cerealelor din Ucraina. Ei spun că o parte dintre acestea sunt descărcate ilegal în România şi sunt puse pe piaţă la preţuri mult mai mici decât cele din UE. Totodată, fermierii reclamă preţurile mari la RCA, faptul că plăţile APIA sunt făcute cu întârziere sau că sumele plătite de Guvern ca despăgubiri pentru calamităţi "sunt mult mai mici decât s-a promis".

Protestul fermierilor este supravegheat de importante forţe de ordine, însă circulaţia rutieră în zona de frontieră este afectată.

UPDATE 12:30 Protestul fermierilor continuă şi pe Drumul Expres Bucureşti-Craiova

Protestul fermierilor din judeţul Dolj continuă, luni, pe Drumul Expres Bucureşti-Craiova, de la bifurcaţia către centura de sud a oraşului, până la cea de pe centura nord, care duce către Fabrica de Avioane. Potrivit Prefecturii Dolj, fermierii şi transportatorii vor avea acces pe drumul european, până la Aeroportul Internaţional Craiova, aşa cum au solicitat, "fără a afecta însă traficul şi accesul în acea zonă şi în aeroport".

"Decizia a fost luată în urmă cu puţin timp de către prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, împreună cu reprezentanţii structurilor de forţă pe care i-a convocat, luni, la sediul Prefecturii pentru a găsi cele mai bune soluţii în gestionarea situaţiei protestelor, astfel încât să nu se creeze blocaje în trafic sau în vămile din judeţ", a informat Prefectura Dolj.

Zeci de fermieri şi transportatori protestează cu utilaje pe respectivul sector de drum în semn de nemulţumire faţă de condiţiile impuse prin Planul Naţional Strategic 2023-2027 al României, despre care spun că le pun în pericol existenţa fermelor.

Totodată, fermierii susţin că au fost mărite tarifele pe partea de transport şi preţurile la inputurile pentru înfiinţarea culturilor agricole, în timp ce preţurile produselor lor sunt tot mai mici. "Preţurile la produsele noastre sunt tot mai mici, pentru că acestea sunt stabilite tot de cei care le vând inputurile, iar în aceste condiţii fermierul român se alege doar cu munca pentru alţii", a declarat un fermier din judeţul Dolj.

UPDATE 12:30 Mureş: Peste 30 de utilaje agricole, pornite în marş pe DN 15

Peste 30 de utilaje şi tractoare agricole au pornit, luni, spre Târgu Mureş, în cadrul unui protest spontan al fermierilor şi transportatorilor, fiind astfel perturbat traficul de pe drumul naţional DN15 (E60), între Iernut şi municipiul reşedinţă de judeţ.

"Având în vedere un protest al 'fermierilor/transportatorilor', pe DN15 E60, pornit din zona oraşului Iernut către municipiul Târgu Mureş, pe ruta Cipău, Ogra, Sânpaul, printr-un marş format din 32 de utilaje agricole, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş se află în teren pentru a asigura fluidizarea traficului şi recomandă cetăţenilor care se deplasează către Târgu Mureş să utilizeze ca rută alternativă porţiunea de autostradă (A3) Sânpaul - Târgu Mureş", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

UPDATE 12:20 Guvern: Din octombrie 2023 nu au mai intrat cereale ucrainene pe piaţa internă din România

Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut luni miniştrilor de linie să urgenteze elaborarea actelor normative care să rezolve problemele semnalate de fermierii şi transportatorii care protestează. Din octombrie 2023 nu au mai intrat cereale ucrainene pe piaţa internă din România, susţine Guvernul.

UPDATE 12:00 Şeful Poliţiei: "Unele persoane cer pe grupuri să meargă cu topoarele la Guvern"

Poliţia a întocmit 24 de dosare penale care vizează infracţiunea de instigare publică, în urma unor mesaje distribuite pe grupul de Whatsapp folosit de cei care participă la acţiunile de protest ale transportatorilor şi fermierilor, a anunţat, luni, şeful IGPR, Benone-Marian Matei.

"Au fost înregistrate la nivel naţional un număr de 24 de dosare care vizează cercetarea infracţiunii de instigare publică. Poliţiştii s-au autosesizat vizavi de comiterea acestor fapte prin semnale transmise în mediul public cât şi de la o serie de protestatari care au semnalat faptul că pe grupul de Whatsapp au fost postate mesaje care incită la violenţă", a spus şeful Poliţiei.

El a oferit şi exemple de mesaje în acest sens, cum ar fi: "Hai să luăm maşina de poliţie pe sus şi să mergem la Guvern, că altfel nu se mai poate", "Haideţi să luăm topoarele şi să mergem pe jos la Guvern", "Bătaia este ruptă din Rai", "Haideţi să punem mâna pe lopeţi şi pe topoare şi să ne facem dreptate".

"Este evident că aceste mesaje incită la violenţă şi facem tot ce putem pentru identificarea persoanelor care transmit astfel de mesaje", a precizat Benone Matei. Acesta a adăugat că, în apropierea activităţilor de protest, în Chiajna, a fost identificată o persoană care deţinea o armă albă, ceea arată "clar" că persoana manifestă o "rea credinţă vădită".

Şeful IGPR a arătat că Poliţia acţionează în sistem integrat împreună cu Jandarmeria Română pentru a preveni faptele antisociale şi de a proteja populaţia. "Până în acest moment dispoziţiile au fost foarte clare, (acţionăm - n.r.) pentru respectarea legii, nimic altceva. Respectarea legii nu e opţională", a mai spus Benone Matei.

Jandarmeria acţionat, zilnic, cu 600-700 de efective la nivel naţional, pentru menţinerea ordinii publice la protestul transportatorilor şi fermierilor, modul de angrenare al forţelor fiind în dinamică, în funcţie de modul în care protestatarii au ales să se concentreze în anumite locaţii sau momente, au anunţat reprezentanţii Jandarmeriei.

