Acum 10 ani, Radu Mazăre, pe atunci primar al Constanţei, se filma fericit într-o vacanţă din Madagascar. După cinci ani de detenţie, vrea să se întoarcă pe acea insulă definitiv. Are multe amintiri de acolo - a petrecut momente frumoase şi împreună cu mama lui.

Radu Mazăre se pregăteşte de naşterea fiului său

Radu Mazăre şi-a petrecut prima zi de libertate alături de soţia lui, Roxana. Cei doi au fost la cumpărături, în Bucureşti. Se pregătesc de naşterea primului lor copil, un băieţel pe care îl vor boteza Aris.

"Nu are nicio interdicţie, nu avem planuri făcute, asta văzand şi făcand. Din momentul ce e liber, organizarea va fi asa instantanee, nu cred ca o sa avem probleme din punctul asta de vedere", a declarat Roxana Mazăre.

"El nu trebuie sa comita infractiuni, sa aiba o conduita exemplara si de genul asta, dar nu trebuie sa mearga sa semneze la Sectia de Politie, sa semneze la o perioada regulata, sau chestii de genul asta. Si-a luat un angajament moral ca nu va mai face parte din viata publica, nu se va mai expune si ca nu se va mai implica in politica sau in viata publica", a spus Mihai Mazăre, fratele lui Radu Mazăre.

Fostul primar nu vrea să mai apară în spaţiul public

Ieri, când a fost eliberat din penitenciarul Jilava, fostul primar al Constanţei a făcut doar o declaraţie scurtă, din care reiese că va sta departe de spaţiul public. Plănuieşte să se dedice familiei şi hobby-urilor sale - Windsurfing şi scufundări în Madagascar.

"Dupa ce a fost luat din Madagascar, eu am ramas blocata acolo un an jumate, a venit pandemia, au fost niste ani foarte grei. Mama mea a decedat, am trecut printr-o perioada foarte dificila singura. Am avut suportul familiei, dar fara sotul meu langa mine! Astazi este o zi extraordinara, nu am cuvinte sa o explic", a mai spus Roxana Mazăre.

Familia Mazăre aşteaptă încă o veste bună. Alexandru, fratele fostului primar, ar putea fi eliberat şi el condiţionat. Decizia va fi luată mâine de o comisie de la penitenciarul Poarta Albă, dar ultimul cuvânt îl au judecătorii.

