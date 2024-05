Vezi și

El este principalul suspect în cazul morţii Raisei. Adolescentul de 15 ani, verişor al copilei, este ultimul care a văzut-o în viaţă pe fetiţa de doi ani şi jumătate.

Copila era în grija unor rude, în aceasta casa, în timp ce părinţii erau plecaţi la muncă în Spania. La un moment dat, o mătușa a luat-o de mână și a dus-o 50-60 de metri într-o alta gospodărie, tot a familiei, unde micuța a rămas cu verișorul de 15 ani. N-a mai ieşit de acolo vie. A doua zi, trupul ei a fost găsit în vegetația din spatele casei, la 100 de metri departare.

Ancheta morții fetiței de doi ani din Dolj se complică

O cameră de supraveghere a surprins-o pe micuţă când intră în locuinţa verişorului.

"Nu ne-am aşeteptat, a crescut cu noi în casă. Niciodată nu a fost agresiv cu noi, cu copiii. Am întrebat nepotul de copil, unde e? L-am întrebat şi aseară, şi de dimineaţă, am zis să-l luăm cu frumosul dacă i-a făcut ceva fetei. El o ţine pe a lui că nu i-a făcut nimic", a declarat Stan Monica Camelia, matușa fetițe.

Alături de tânăr, la audieri au fost duşi fratele lui, cu patru ani mai mare şi părinţii lor. De altfel, tatăl băieţilor a fost cel care a găsit cadavrul fetiţei.

Necropsia a arătat că Raisa a murit în chinuri. A fost sugrumată de criminal şi aruncată în râpa din spatele casei. Părinţii, întorşi de urgenţă în ţară, au multe semne de întrebare.

"Nepotul nostru de 15 ani nu poate să fie singur implicat. Complice mai are pe lângă el", spune mama copilei ucise.

Suspect este, spune familia, că în zona în care a fost găsită, trecuseră deja, de multe ori, echipele de căutări - sute de poliţişti şi câini antrenaţi care n-ar fi putut să nu observe cadavrul. Părinţii cred că ucigaşii Raisei au ascuns trupul.

"Noi credem că a fost omorâtă şi când au încetat câutările cu dronele, atunci au găsit punctul slab şi atunci a fost aruncată fetiţa", spune tatăl Raisei.

Autoritățile ar fi fost induse în eroare de rudele copilei

Ipotezele sunt confirmate şi de salvatorii care au participat la căutările-maraton.

"Am fost induşi în eroare. La diguri, cum primisem informaţia, în urma cărora am pierdut câteva ore. Am aflat foarte târziu care sunt punctele zero unde stă copilul, care este camera lui. O debusolare informaţională Problema a fost până ne-au lăsat să intrăm şi să începem să căutăm corect", spune Liviu Ionescu, Președintele centrului național de educare canină.

Mai mult, rudele Raisei le-au oferit echipelor de căutare, venite cu opt câini de urmă, o bluză care nu ar fi aparținut Raisei. Cert e că luni, familia şi-a dat seama că fetiţa lipseşte abia la jumătate de oră după ce au lăsat-o în grija verişorului. Au mai aşteptat alte 30 de minute până să anunţe poliţia.

Numărul de cazuri în care copiii ajung să fie ucişi chiar de către rude este îngrijorător. Doar anul trecut, 61 de minori au murit din mâna cuiva din familie. Cea mai recentă tragedie, a avut loc în urmă cu cinci zile. O fetiţă în vârstă de opt ani, a fost violată şi omorâtă de unchiul ei, în judeţul Botoşani. Bărbatul de 32 de ani a recunoscut crima şi ar putea fi condamnat la închisoare pe viaţă.

