Răspunsul ministrului austriac de Interne, întrebat ce-i mai trebuie României ca să adere complet la Schengen

Gerhard Karner a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Viena, de ce mai are nevoie România pentru a intra în Spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre, relatează news.ro.

"Vreau să vorbesc clar că într-adevăr nu am reproşat nimic în mod direct Bulgariei şi României. Acum un an şi jumătate am spus că un sistem care nu funcţionează nu poate fi extins. De aceea, am luat atunci acea decizie. Bulgaria şi România sunt parteneri foarte importanţi pentru Austria atunci când este şi vorba despre punerea de presiune asupra Comisiei Europene pentru îmbunătăţirea sistemului Schengen. Demersurile noastre au dat deja roade. Probabil că ştiţi că directorul Frontex a anunţat deja operaţiuni sporite, chiar triplarea ofiţerilor Frontex în aceste ţări. Avem şi confirmarea Comisiei Europene că se vor investi mai multe fonduri în România şi Bulgaria în aceste scopuri şi sunt de părere că acesta este un pas foarte important", a afirmat ministrul austriac de Interne.

El a anunţat că va continua îmbunătăţirea sistemului Schengen. "Vom colabora în continuare pentru îmbunătăţirea sistemului Schengen. Ştim cu toţii că există o mare presiune a migraţiei ilegale în Europa. Aşadar, noi avem aici interese comune, am lansat demersuri comune tocmai pentru a întări acest sistem. În prezent există şi alte ţări, membre ale Spaţiului Schengen, cu controale la frontierele terestre, pentru că noi, miniştrii de Interne, suntem responsabili pentru siguranţa cetăţilor noştri. Există controale în Germania, Franţa şi în Austria. Trebuie să facem tot posibilul pentru a remedia situaţia de securitate din Uniunea Europeană, pentru a garanta în continuare libertate de mişcare cetăţenilor noştri, dar cred că în momentul de faţă ar fi greşit să stabilim o dată concretă în acest sens", a transmis Gerhard Karner.

Cătălin Predoiu: România nu este primul stat care intră în Schengen etapizat

"România nu este primul stat care intră în Schengen etapizat, mai întâi cu o frontieră şi apoi cu altele. Istoria Spaţiului Schengen cuprinde mai multe exemple în care unele state au intrat pe rând cu frontierele. Dacă nu mă înşel, chiar şi Austria e în această situaţie. Până acum, istoria Schengen nu cuprinde niciun exemplu în care un stat să fi intrat doar cu o frontieră şi să fi rămas fără celelalte frontiere intrat în Spaţiul Schengen", a declarat Cătălin Predoiu, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Viena.

El a precizat că România va face acest drum până la capăt. "Ca şi celelalte state, vom face acest drum până la capăt. Pentru mine şi colegii mei, marea întrebare anul trecut a fost nu când, ci ce anume trebuie să facem ca să se întâmple. Şi nu intenţionez să schimb această metodă. În loc să ne întrebăm subiectiv când ar putea fi cel mai bun moment, ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem ca să-l obţinem cât mai rapid. Altfel, România are îndeplinite criteriile de 12 ani. Dar tratatele sunt clare, decizia este politică. Şi politica este întotdeauna racordată la realitate. Şi realitatea nu este întotdeauna foarte facil de gestionat. Ce este important însă e că ne înţelegem bine şi lucrăm bine cu ministerele noastre şi vrem să lucrăm bine în continuare pe toate temele pe care le avem, şi cu Comisia Europeană, şi cu ceilalţi colegi", a transmis ministrul Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a avut o întâlnire la Viena cu omologul său austriac Gerhard Karner, despre impactul şi măsurile adoptate pentru "Schengen Air".

