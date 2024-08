Şoferii sau motociciliştii care au modificat sistemele de evacuare ale vehculelor au fost vanati in trafic, Politistii i au descoperit usor,după zgomotul pe care il fac in trafic. Pentru poluare fonică au si fost amendati. "In urma verificarilor inspectorilor RAR s-a constatat faptul ca acesta avea modificari constructive neomologate la sistemul de evacuare dar si deficiente la sistemul de iluminare fata", a declarat Andra Arsintescu, Brigada Rutieră.

Zeci de maşini şi motociclete modificate au ramas trase pe dreapta după ce au rămas fără placutele de inmatriculare. In urma controalelor din ultimele 3 zile, politistii din Capitala au dat peste 130 de amenzi in valoare totala de 75.000 lei. Agentii au retras 28 de seturi de placute cu numerele de inmatriculare.

