Pe străzile din Capitală, oamenii legii au fost la datorie noaptea trecută şi i-au tras pe dreapta pe şoferi. Numai în sectorul 5, un şofer în vârstă de 28 de ani a ieşit pozitiv la testarea cu apartul DrugTest, aşa că agenţii l-au condus la INML pentru prelevarea de probe biologice. Tot în Capitală, un şofer s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan, aparatul alcool test indicând o valoare de 0,48 mg/ litru alcool pur în aerul expirat.

Şoferi prinşi băuţi, drogaţi sau fără acte

"Masurile au fost luate pentru prevenirea accidentelor de circulatie, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoanele aflate sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive", a declarat Andra Arsintescu, Brigada Rutieră. De asemenea, agenţii au verificat şi actele maşinilor. "Nu le am la mine, nu ştiu, că am mai multe maşini", spune un şofer. Un şofer care efectua transport în regim de taxi a fost amendat cu 1000 de lei şi a rămas şi fără certificatul de imatriculare timp de 6 luni, după ce agenţii au constatat că autorizaţia nu este valabilă.

În Brăila, odată cu lăsarea serii, mai mulţi poliţişti şi jandarmi au împânzit străzile pentru a depista orice faptă ilegală a cetăţenilor. "Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale cu predilectie cele din segmentul stradal săvârşite cu violenţă", spun cei de la IPJ Brăila. Aceeaşi acţiune s-a desfăşurat şi în Vrancea, unde 7 localităţi au vizate de echipe mixte de poliţişti, dar şi mascaţi.

