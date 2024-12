În unele cartiere din Bucureşti, proprietarii au intrat în competiţia de Crăciun. Şi-au împodobit casele care mai decare mai frumos astfel încât să atragă privirile trecătorilor, atât noaptea cât şi ziua. Şi turiştii se opresc pentru poze.

"Este superbă. Am văzut-o pe instagram şi am vrut să vin să fac câteva poze frumoase. Este foarte, foarte frumoasă", spune un turist.

"La cât de frumoasă este clădirea trebuie să facem şi noi un video", spun oamenii.

Vezi și

Clădirea a fost construită în 1877 şi până acum a impresionat sute de bucureşteni. Ca totul să arate atât de spectaculos a fost nevoie de sute de mii de beculeţe, mii de crengi de brad şi catifea roşie şi să nu uităm, şi ceva talent.

Reacţia unui turist străin când a văzut Bucureştiul împodobit cu decoraţiunile de iarnă

"300 mp catifea roşie din care am creat funde supradimensionate foarte frumoase, ele sunt punctul centrla. 3.000 de cetină de brad, de crengi de brad, vreo 200.000 de beculeţe", a declarat Nicu Bocancea, florist.

"Este ideal să ai aşa ceva. Sunt minunate. Ne-au surprins. Aveam altceva de făcut în centrul oraşului dar când ne-am uitat am văzut această clădire minunată", a declarat un turist.

Unii au venit special din alte oraşe pentru a se bucura de magia Capitalei îmbrăcată de sărbătoare

Pe lângă proprietarii de case şi oamenii de afaceri şi-au decorat sediile. Proprietara acestei cafenele a plătit 2.000 de euro pentru decoraţiuni spectaculoase.

"Ne-am plănuit ca în fiecare an să facem un decor de poveste şi am avut prieteni profeisonişti astfel încât să se termine în câteva ore. Anul trecut am fost în top 5 cele mai instagramabile locaţii din Bucureşti. Sperăm să fim în acelaşi top pentru că ne-am dat silinţa", Raluca Taifas, proprietarul cafenelei.

În competiţie au intrat şi hotelurile din centrul oraşului.

"Sunt din Napoli. Facem poze sau poate materiale pentru instagram, youtube", spune un turist străin.

În ateliere se lucrează la foc automat pentru celelalte proiecte rămase. Numărul cererilor a crescut anul acesta iar florăriile abia mai fac faţă.

"Majoritatea oamenilor isi doresc să aibă clădirile si faţadele clădirilor impodobite. Sunt nenumărate şi dacă am recomanda ceva pe anii următori tuturor clientilor este să fie organizaţi si să începem să facem totul organizat din octombrie", a declarat Nicu Bocancea, florist.

Împodobirea unei case durează aproape o săptămână şi implică zeci de persoane, inclusiv alpinişti în cazul clădirilor înalte.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat deja scumpiri la cumpărăturile sau activităţile legate de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰