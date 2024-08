S-a terminat minivacanţa şi a început exodul românilor spre case. Drumurile s-au aglomerat, şoferii au stat bară la bară şi au fost vânaţi de poliţişti. Au fost prinşi băuţi şi chiar filmaţi din aer cum încalcă toate limitele de viteză pe autostradă. A fost în haos şi în vămile din ţară. Peste jumătate de milion de oameni au trecut frontiera in ultimele 24 de ore.

În cea mai mare razie în trafic din acest an, şoferii care au plecat de la mare au fost aşteptaţi de poliţişti la punctul de trecere de la Feteşti. Cei prinşi pe picior greşit nu s-au mai putut ascunde când rezulatul era clar.

Reacţia unui turist italian, după ce a fost prins băut la volan în România

Discuţie poliţist-şofer italian prins băut: "Ok, e 0,07! I se va reţine permisul pentru 90 de zile pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice".

- La amiază am mâncat, am băut un pahar de vin şi acum mergeam înainte. Atâta tot, nu sunt beat. Nu am băut mult alcool.

Şoferii sunt opriţi prin sondaj şi verificaţi pentru consum de droguri sau de alcool. Aparatul drugtest are posibilitatea să identifice în doar 15 minute 8 substante interzise printre care mentanfetamină, cannabis sau cocaină.

Poliţiştii au fost cu ochii pe maşini şi din aer. Trei şoferi au fost surpinşi cum au mers pe banda de urgenţă ca să evite aglomeraţia. Sute de şoferi au fost opriţi astăzi de poliţişti şi au fost date sancţiuni la minut.

Traficul a atins valori record pe Autostrada Soarelui: 50 de maşini pe minut, practic una pe secundă. Până să ajungă pe autostradă, turiştii au mers bară la bară pe drumul dintre staţiuni.

Aglomeraţie în drum spre casă şi în Vama Nădlac

Cei care au venit de la munte spre casă si au invatat deja lecţia, au ales rute alternative. Poliţia judeţului Braşov a ajuns să amplaseze astfel de dispozitive de informare la fiecare sfârşit de săptămână sau de perioadă turistică mai aglomerată. Recomandarea poliţiştilor-ruta alternativă DN1A, prin săcele, cheia si valenii de munte. Este cu 21 mai mare pe distanta Brasov şi Bucuresti insa ne poate scuti de foarte multe neplăceri.

S-a terminat vacanţa şi pentru mulţi români care lucrează în străinătate. Au stat astăzi cu orele în Vama Nădlac ca să iasă din ţară.

"Avem o oră, o oră şi ceva. Problema e când se poate trece. Am fost în vacanţă şi acum ne retragem la lucru, înapoi". "Sunt două ore de când stăm aici, nu 40 de minute. Aplicaţia arată mincinos. Mai bine nu venim în vacanţă", spun revoltaţi românii.

Aproape 550.000 de oameni au trecut frontiera României în ultimele 24 de ore.

