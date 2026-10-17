Grădina Botanică din Bucureşti ne propune un ocol al Pământului, dar care nu are nevoie de 80 de zile, ca în romanul lui Jules Verne, ci doar de o seară liberă. Locul s-a transformat în cel mai mare parc de lumini din ţară. Un concept care vine pentru prima dată în ţara noastră. Dacă nu ajungeţi în acest weekend, aveţi timp până anul viitor să porniţi în călătorie.

Odată cu lăsarea serii, aleile Grădinii Botanice din Capitală îmbracă peste un milion de beculeţe. Le luăm urma şi începem un Ocol al Pământului, fără bilet de avion şi fără bagaje.

Care au fost inspiraţiile pentru tematica din acest an

Vizitatorii pornesc într-o călătorie fascinantă printre povești, muzică și peste 200 de instalații luminoase. Tema de anul acesta este inspirată de basme și legende din diferite colțuri ale lumii.

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"Luminiţele. Mie mi-a plăcut cel mai mult dragonul. Mie îmi place tot de aici, nu are ce să nu îmi placă. Sunt foarte frumoase şi sunt şi colorate. Mie mi-a plăcut cel mai mult aici, în China, şi în seră, palmierii au fost superbi", spun copiii.

Cât durează aventura în aer liber

Aventura în aer liber durează mai bine de o oră şi nu înseamnă doar admirat. De-a lungul traseului feeric de peste un kilometru, copiii sunt invitaţi să caute indicii şi să participe la un concurs interactiv online, cu premii. Pentru adulţi, cel mai mare parc de lumini din ţară devine cadrul perfect pentru poze şi ocazia de a descoperi Grădina Botanică altfel.

"Chiar recomand, este ceva unic, Japonia şi China sunt excepţionale. O seară pentru copii, pentru adulţi şi pentru îndrăgostiţi. Mai vrei? Da, eu mai vreau! Cred că suntem de două ore, acum se încheie turul. Copiii sunt foarte încântaţi, mai ales el, care a văzut pe internet şi a zis "Tati, trebuie să mergem!" Polul Nord mi-a plăcut cel mai tare! Fie vremea cum o fi, o plimbare este binevenită", au povestit vizitatorii.

Conceptul de inspiraţie internaţională este o premieră pentru România

În străinătate a atras aproape 3 milioane de vizitatori. Aveţi timp să îl descoperiţi până pe 17 ianuarie, anul viitor.

"Văzând succesul din alte oraşe, Tokyo, Londra, Paris, Budapesta, e un concept extrem de popular în întreaga lume şi am spus că merităm şi noi în Bucureşti, mai ales că avem una dintre cele mai frumoase grădini botanice. Vom avea şi ediţii speciale de Halloween, de Ziua Naţională, şi de Crăciun, şi de Ziua Îndrăgostiţilor", explică Cristian Hossu, organizator eveniment.

Parcul de lumini poate fi vizitat de marţi şi până duminică, între orele 18 şi 22. Astăzi şi mâine, biletele se vând la jumătate de preţ.