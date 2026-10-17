Grădina Botanică s-a transformat într-un tărâm de poveste, scăldat în mii de lumini. Vizitatorii sunt invitaţi la o plimbare de 1,5 kilometri, printre zone tematice, simboluri şi decoraţiuni inspirate din toate colţurile lumii. O aventură magică, fără rachete şi fără propulsoare, dar cu multe motive să vă lăsaţi cuceriţi de spectacol. Iar partea bună e că luminile rămân aprinse până în februarie, aşa că aveţi timp să vă treceţi experienţa pe lista de planuri pentru weekend!

Decor de poveste. Asta şi-au propus organizatorii să le ofere celor care păşesc pragul Grădinii Botanice din Capitală. După lăsarea serii, spaţiul verde se transformă într-un loc plin de surprize, care invită publicul să descopere natura într-un mod diferit.

Vizitatorii pornesc într-o călătorie fascinantă printre povești, muzică și peste 200 de instalații luminoase. Tema de anul acesta este inspirată de basme și legende din diferite colțuri ale lumii.

”Chiar recomand, este ceva unic, Japonia şi China sunt excepţionale. O seară pentru copii, pentru adulţi şi pentru îndrăgostiţi”.

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”Am văzut China şi anotimpurile. Mi-a plăcut foarte mult şi o să mai vin”.

”Cred că suntem de două ore, acum se încheie turul, dar foarte frumos, foarte multe chestii, copiii sunt foarte încântaţi, mai ales el care a văzut pe internet şi a zis Tati, trebuie să mergem!”, spun vizitatorii.

Copiii pot căuta indicii de-a lungul traseului şi pot participa la un quiz interactiv online.

”Mie mi-a plăcut cel mai mult dragonul. Mie îmi place tot de aici, nu este ceva ce să nu îmi placă. ”

”Sunt foarte frumoase şi sunt şi colorate.”

”Mie mi-a plăcut cel mai mult aici, în China, şi în seră, palmierii au fost superbi”, spun copiii.

Lumina Park poate fi vizitat de marţi până duminică, între orele 18:00 și 22:00.

”Văzând ce succes are în alte oraşe, Tokyo, Londra, Paris, Budapesta, e un concept extrem de popular în întreaga lume şi am spus că merităm şi noi în Bucureşti mai ales că avem una dintre cele mai frumoase grădini bodanice. De acum, până pe 14 februarie de Ziua Îndrăgostiţilor, vom avea şi ediţii speciale de Halloween, de Ziua Naţională şi de Crăciun, şi de Ziua Îndrăgostiţilor”, spune Cosmin Hossu, organizator.

În acest weekend, biletele au reduceri de până la 50%, iar preţul porneşte de la 30 de lei. În restul sezonului, tarifele standard încep de la 59 de lei.