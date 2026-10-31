În cluburile din Capitală, Halloweenul ţine cât e weekendul de lung. Mii de tineri şi-au pus costume înfricoşătoare şi au petrecut noaptea trecută într-o atmosferă demnă de filme horror. La polul opus, cei mici au păşit într-un tărâm de poveste, cu prinţi şi prinţese, la Grădina Botanică.

În cluburile din Capitală, muzica a alungat spiritele rele. O noapte de groază, dar cu distracție pe măsură. Localurile s-au umplut de decoruri specifice, iar petrecăreții au dat frâu liber imaginației, cu costume spectaculoase.

"E cea mai bună petrecere de Halloween la care am fost. Am ales Joker, anul trecut am fost mult mai feminină, Queen of Hearts.", "Sunt Pitbull, Mr. Worldwide, şi eu am decis să mă costumez în Lady Gaga.", spun petrecăreţii.

"Am adus materiale din toată lumea pentru acest eveniment, am avut echipe de zeci de oameni care au pregătit decoraţiunile pentru acest eveniment şi suntem mândri de cum a ieşit.", explică Andrei Cruceru, organizator.

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Departe de muzică şi de distracţia cu accente horror, cei care au preferat liniştea au descoperit o lume de basm pe aleile Grădinii Botanice.

"Mie mi-au plăcut cel mai mult luminiţele şi decorul care este foarte reuşit.", "Te prinde din start atmosfera asta de Halloween, mai ales că e seară, muzică, tot ce înseamnă detalii, muzică, este fabulos.", "E o zi specială şi copiii sunt foarte încântaţi, avem ateliere de sculptat dovleci, avem măscuţe pe care copiii le pot personaliza, avem atelier de make up.", spun participanţii.

"Avem 500 de dovleci sculptaţi aprinşi. E plin de pânze de păianjen, păianjeni, dovleci, scheleţi şi alte lucruri scary.", spune Cristian Hossu, organizator.

Originile Halloweenului se pierd în negura vremurilor. În urmă cu două milenii, data de 31 octombrie marca începutul anului celtic. Legenda spune că în această noapte hotarul dintre lumea celor vii şi tărâmul celor morţi este fragil, iar spiritele ajung să cutreiere Pământul. Doar costumele înspăimântătoare le pot alunga.