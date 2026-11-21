Dacă nu aţi intrat încă în spiritul sărbătorilor de Crăciun, deşi ar fi cam imposibil, pentru că mai sunt 34 de zile, vă dăm noi câteva motive. Şi vă propunem o destinaţie care aprinde sărbătorile la propriu! Vorbim despre Grădina Botanică din Bucureşti, care s-a transformat într-un tărâm de poveste, cu peste două milioane de luminițe și mai bine de 200 de instalații spectaculoase. Şi ce ne-a atras atenţia este faptul că poţi face înconjurul lumii fără să-ți scoți mănușile.

La Grădina Botanică din București, Crăciunul a prins viață printre milioane de luminițe. Peisaje de iarnă, continente îndepărtate și personaje desprinse parcă din povești îi poartă pe vizitatori într-o călătorie magică. În total, traseul are peste 200 de instalații luminoase, iar vizitatorii parcurg aproximativ un kilometru si jumatate prin inima Gradinii Botanice. O călătorie care începe în peisajele înghețate ale Arcticii, continuă prin China și Africa și ajunge până în Statele Unite.

Crăciunul e prezent la fiecare pas

Crăciunul e prezent la fiecare pas. Un brad împodobit, cântece de sezon și decorațiuni festive îi întâmpină pe vizitatori și îi invită să se bucure de fiecare detaliu în ritmul lor. "E gandit special pentru acea atmosfera linistita de Craciun, cand vrei sa te bucuri de Craciun alaturi de cei dragi, in ritmul tau, sa te opresti sa admiri luminile. Totul este despre lumina, sunt peste 2 milioane de beculete aprinse, dincolo de cele de Craciun. O sa avem conceptul de Craciun timp de 6 saptamani, pana in ultimul weekend in ianuarie, deschis in fiecare zi", a declarat Cristian Hosu, organizator.

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Sute de scrisori au ajuns deja la Moș Crăciun. Iar organizatorii promit că dorințele nu vor rămâne doar pe hârtie. Moșul trece în fiecare seară să le adune. "Undeva la 400 de scrisori, care au fost lasate in principal de copii, dar nu numai. In fiecare seara mosul vine si colecteaza si fix peste o luna dorintele se vor indeplini", a declarat Cristian Hosu, organizator.