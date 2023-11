Vezi și

Jaful a avut loc în seara de Revelion. Proprietarii casei, care este şi pensiune, erau în Maramureş, iar suspiciunea lor este că s-a acţionat la pont. Ca să-şi şteargă urmele, hoţii au dat apoi foc la casă.

Hoţii au dat lovitura de Revelion, apoi au dat foc la casă

"Am primit un telefon de la un vecin. Am văzut că este casa în flăcări. Se aprinsese şi casa vecinului din partea dreaptă. Ştiind că e un om bătrân, l-am trimis să meargă să ia extinctoare şi să-l stingă pe vecin. Nu m-am mai gândit la mine", povesteşte Cosmin Bloancă, proprietarul casei.

"Cele 28 de camere de supraveghere nu au intimidat hoţii. Au urcat la etaj, au spart un geam, au pătruns în locuinţă, apoi au tăiat curentul. În nici 10 minute, au luat tot ce era de valoare în casă şi s-au făcut nevăzuţi", transmite Diana Speretoiu, reporter Observator.

Au furat banii şi au aruncat seiful. "Era o sumă extraordinar de mare"

Planul a fost extrem de bine pus la punct. "Din casă, hoţii au fugit cu un seif şi cu mai multe genţi. Au reuşit să deschidă seiful cu o rangă şi au luat toţi banii, apoi l-au aruncat în acest canal care se află la nici 500 de metri distanţă de casă", arată Diana Speretoiu, reporter Observator.

Toate probele au fost găsite chiar de păgubit, şi nu de anchetatori, după cinci zile. "În seif, era o sumă destul de mare, o sumă extraordinar de mare. Nu s-a mai găsit nimic în seif", spune Cosmin Bloancă, proprietarul casei.

Recompensă de 10.000 de euro după jaf

Omul de afaceri aşteaptă de aproape un an să fie prinşi făptaşii, dar ancheta merge greu. La un an distanţă, Poliţia nu are niciun suspect.

"La aproape un an de zile, până în prezent nu avem un suspect în cauză şi mă surprinde acest lucru pentru că majoritatea probelor din acest dosar au fost oferite organelor de cercetare chiar de persoana vătămată", a declarat Florin Homescu, avocat.

Bărbatul mărturiseşte că se teme să se întoarcă acasă. Acum e în Marea Britanie, unde are o afacere în domeniul construcţiilor. "Cum s-a întâmplat şi la Sibiu. Infractorii s-au întors şi au omorât persoana respectivă, nu... Prejudiciul este destul de mare. Am pierdere de 300.000 de euro", adaugă Cosmin Bloancă, proprietarul casei.

Astfel că i-a mai rămas o speranţă: oferă o recompensă de 10.000 de euro cui îi oferă informaţii despre posibilii făptaşi. "Deja am intrat în depresie. Mie îmi este frică să mai vin acasă", mai spune Cosmin Bloancă, proprietarul casei.

Anchetatorii transmit că ancheta este în lucru şi s-au făcut audieri.

