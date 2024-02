Vezi și

Nicoleta a apucat să-şi ţină fetiţa în braţe doar câteva secunde, imediat după naştere. Nu şi-a imaginat că a fost prima şi ultima oară.

Nicoleta Păun, mama: La un moment dat mi-a atins de obraz fetița, era înfășurata ca o băbuţă, mi-a atins fetiță de obraz. Nu am văzut decât un ghemotoc roz și a zis: uite mămică ce fetiță frumoasă ai, felicitări, 10! Și a luat-o de lângă mine, nu am mai văzut-o.

Femeia de 39 de ani a ajuns duminică dimineață la spital. Medicii i-au recomandat naștere naturală. Doar că, după câteva ore, travaliul tot nu începea. Spre seară, când medicii nu au mai putut detecta pulsul copilului, au decis să facă cezariană.

Nicoleta Păun, mama: M-au întins pe masă și m-au operat. Era 9:20 când am văzut că au scos fetița. Nu am auzit plângând. Am întrebat, fetița mea e bine? Iar una dintre doamne doctor s-a răstit și a zis: nu o auzi că plânge? Vă rog să mă credeți că nu am auzit decât un uuuaaa!

Femeia nu a ştiut nimic de copilul ei preţ de 8 ore

De atunci a început calvarul. Femeia susţine că nu a mai știut nimic de fetiță până la 5 dimineața, când cadrele medicale au venit la ea și i-ar fi cerut să semneze niște acte.

Nicoleta Păun, mama: Doamna neonatolog şi mi-a spus că are veşti proaste pentru mine, că fetiţa nu este într-o stare bună şi că are o hemoragie internă.

La prânz, mama a fost anunțată că fetița a murit.

Familia a depus plângeri la Poliţie şi la Direcţia de Sănătate Publică

Paula Enache, purtător de cuvânt IPJ Vrancea: A fost deschis un dosar penal în care sunt efectuate verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă!

Adrian Obreja, reporter Observator: Dosarul penal deschis de polițiști a fost preluat de către procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Focșani, iar ancheta este acum la început.

Cătălin Graur, director DSP Vrancea: O echipă de inspectori s-a deplasat la spital pentru a verifica dacă s-au respectat protocoalele și procedurile medicale.

Cum se apărăre reprezentanţii spitalului

Reprezentanții spitalului spun că bebeluşul s-a născut cu o afecţiune medicală.

Alina Cosma, pdc Spital Focșani: Din primele cercetări ale noastre se pare că nou născutul suferea de boala hemofilică a noua născutului, care s-a de clasat post partum, din păcate cu o evoluție foarte rapidă și care nu a răspuns la tratament.

Familia a angajat şi un expert legist care a asistat la necropsie.

Serghei Ciuchilan, expert legist: Indiferent de situație, placenta trebuia să ajungă la anatomie patologică. Ceva s-a întâmplat acolo. Mi-e greu să explic ce s-a întâmplat. Am solicitat la necropsie placenta. Colegii mei au făcut demersuri pe toate secţiile, nu au găsit. Au anunțat poliția, că nu e.

Familia încă aşteaptă rezultatele necropsiei. Între timp, părinţii se pregătesc de înmormântarea fetiţei.

