Rezultate LOTO 6/49 joi 18 iulie 2024. Numerele câştigătoare la loto azi

Rezultate LOTO 6/49. Joi, 18 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, 14 iulie, Loteria Română a acordat peste 13.500 de câştiguri în valoare totală de peste 1.508.350 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc joi, 18 iulie 2024

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 15,20 milioane de lei (peste 3 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,95 milioane de lei (peste 2 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,90 milioane de lei (peste 1,58 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report de peste 60.000 de lei (peste 12.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 149.200 de lei (peste 30.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 16.500 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 648.500 de lei (peste 130.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 104.500 de lei (peste 21.000 de euro).

Articolul continuă după reclamă

Rezultate LOTO 6/49 - Numere câştigătoare pe 14 iulie 2024

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 43, 7, 36, 23, 45 + 10

43, 7, 36, 23, 45 + 10 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 754750

754750 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 731889

731889 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 5212859

5212859 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 23, 10, 7, 2, 25, 17

23, 10, 7, 2, 25, 17 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 46, 14, 30, 34, 44, 4

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme în obţinerea adeverinţelor care vă atestă vechimea în muncă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰