Românca şi-a arătat indignarea şi nemulţumirea faţă de preţurile uriaşe din România. Prima dată a vorbit despre pâine, care este cel mai ieftin aliment de bază pe care ea l-a găsit în supermarket.

Femeia a mai accentuat şi dificultăţile financiare cu care se confruntă românii care au salarii sub 2500 de lei.

Salariul cu care s-ar descurca un român lunar

"Ce am văzut eu că e cel mai ieftin în România este pâinea. Dar cum să o mănânci, goală?! Chiar dacă iei pâine la un leu și 15 bani, adică 23-24 de cenți, cu ce o mănânci domnule dacă totul în rest este scump? Totul este scump: 2 euro un pachețel de icre, cozonacul este 23 de lei, adică vreo 4 euro și ceva. Dacă nu ai vreo 5.000 de lei salariu nu prea poţi să supravieţuieşti în ţara asta, văs pun sincer că am văzut acum ce înseamnă. Viaţa este scumpă aici, hârtie igienică la 6 euro şi îţi mai rămâne şi un deget pe ea când o foloseşti, nu e de nicio calitate. Orice cumperi din plastic e de calitate foarte proastă, subţire, se rupe, tigaia 20 de euro, 100 de lei şi ceva", a spus aceasta

Cu toate acestea, cozile magazinelor erau interminabile. "Fiecare cu ce poate, cât îi permite bugetul". Românca spună că este bucuroasă că acum se mută înapoi şi poate vedea realitate. Pe coşul ei de cumpărături a plătit 607 lei. "Pentru 600 de lei românu lucrează 3 zile, deci e durere. Vă spun sincer că mă îngrozesc preţurile astea pentru salariile din România!"

Comentariile de susţinere nu au ezitat să apără: "Nu traim, ne chinuim. Eu am 1440 pensie, cheltuielile si medicamentele ma costa in jur de 900 de lei si 540 pentru mancare toata luna", "Aveam aceeași părere când veneam în țară doar in concedii, dar acum fiind de 3 ani acasă, am învățat să-mi gestionez mai bine banii, se trăiește bine și în țară daca vrei", „E scump în România, iar calitatea lasă mult de dorit. În Germania plătesc mai puțin și primesc produse mai bune", sunt doar o parte din acestea.

