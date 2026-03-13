Un grup de hackeri care se revendică având legături cu regimul de la Teheran susţine că atacat cibernetic România, mai exact site-ul ANAF. Atacul vine ca urmare a deciziei luate în CSAT de a permite avioanelor de realimentare şi intelligence ale SUA să folosească bazele româneşti.

- România ar fi fost atacată de hackeri pro-iranieni. Site-ul ANAF a fost ţinţa "Echipei 313" - Hepta

Potrivit profit.ro, grupul de hackeri pro-iranian poartă denumirea de Echipa 313 Rezistența Cibernetică Islamică. Conform mesajului postat de hackeri, atacul a durat aproximativ o oră. "Rezistența Cibernetică Islamică în Irak – Echipa 313 revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic care a vizat site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), din România. Operațiunea a fost efectuată ca răspuns la remarcile președintelui român care susțineau utilizarea bazelor americane din România pentru atacuri împotriva Iranului", se arată în mesajul hackerilor.

Autorităţile române nu au făcut niciun anunţ public despre acest posibil atac, dar site-ul ANAF a fost foarte greu de utilizat pe parcursul zilei de joi, 12 martie. "Echipa 313" a mai revendicat atacuri de tip DDoS asupra unor instalaţii industriale din Bahrein şi Arabia Saudită, precum şi asupra unor structuri industriale din Israel.

