Antena Meniu Search
x

Curs valutar

România ar fi fost atacată de hackeri pro-iranieni. Site-ul ANAF a fost ţinţa "Echipei 313"

Un grup de hackeri care se revendică având legături cu regimul de la Teheran susţine că atacat cibernetic România, mai exact site-ul ANAF. Atacul vine ca urmare a deciziei luate în CSAT de a permite avioanelor de realimentare şi intelligence ale SUA să folosească bazele româneşti.

de Redactia Observator

la 13.03.2026 , 16:11
Potrivit profit.ro, grupul de hackeri pro-iranian poartă denumirea de Echipa 313 Rezistența Cibernetică Islamică. Conform mesajului postat de hackeri, atacul a durat aproximativ o oră. "Rezistența Cibernetică Islamică în Irak – Echipa 313 revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic care a vizat site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), din România. Operațiunea a fost efectuată ca răspuns la remarcile președintelui român care susțineau utilizarea bazelor americane din România pentru atacuri împotriva Iranului", se arată în mesajul hackerilor.

Autorităţile române nu au făcut niciun anunţ public despre acest posibil atac, dar site-ul ANAF a fost foarte greu de utilizat pe parcursul zilei de joi, 12 martie. "Echipa 313" a mai revendicat atacuri de tip DDoS asupra unor instalaţii industriale din Bahrein şi Arabia Saudită, precum şi asupra unor structuri industriale din Israel.

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice?
Observator » Evenimente » România ar fi fost atacată de hackeri pro-iranieni. Site-ul ANAF a fost ţinţa "Echipei 313"