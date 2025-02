Însă drumul lui Lucky a fost unul anevoios. Deşi abia a început să descopere lumea salvatorilor montani, a ţinut să calce pe urmele tatălui ei - Nero - care a avut zeci de misiuni de salvare, dar şi-a pierdut viaţa într-un accident nefericit.

Lucky calcă pe urmele tatălui

"Am mai avut o unitate canină cu Nero. Din păcate, el este deja un erou şi ne priveşte din ceruri. Aşa că am decis să iau parte cu nouă mea parteneră, Lucky, un câine labrador. Este un brevet agreat de ANSMR, deci de Asociaţia Naţională a Salavtorilor Montani din România şi cu acest brevet ai dreptul să fii conductor de câine salvamont", ne spune Ferenczy István, salvator montan.

Iar pentru a fi la înăţimea aşteptărilor, căţeluşa s-a pregătit timp îndelungat pentru meseria de salvator montan. Stagiul de pregătire a avut loc în Munţii Făgăraş, acolo unde echipele de salvatori i-au testat limitele de rezistenţă.

"Am fost în fiecare zi afară, pe teren. Am săpat gropi, adânci de un metru-un metru jumate. Am făcut un fel de iglu în care a intrat un coleg şi câinele trebuia să ne găsească sub zăpadă", mai spune Ferenczy István.

La finalul probelor, Lucky a demostrat tuturor abilităţile sale şi a obţinut pentru stăpânul său brevetul de conductor echipaj canin de salvare din avalanșă.

La nivelul ţării există 26 de echipaje canine. La Salvamont Mureş doar doi câini deţin brevetul pentru intervenţii rapide.

