Capitala şi alte 10 judeţe, sub cod galben de ninsori viscolite. Cum se circulă pe drumurile din ţară

Capitala este sub nămeţi de jumătate de metru, după patru zile în care a neîncetat. Iar rău este în tot sudul ţării, aflat sub cod galben de vreme severă care ţine până în această dimineaţă. Se va depune strat nou de zăpadă și se va forma ghețuș, astfel că şoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Până la ora 10.00, în județele Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și în municipiul București va ninge moderat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, cu grosimi în general de 15...25 cm. În estul județului Olt, jumătatea sudică a județelor Argeș, Dâmbovița și Prahova și în vestul județului Constanța va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, cu grosimi în general de 10...15 cm. Temporar vântul va avea intensificări cu viteze de până la 45 km/h, viscolind ninsoarea.

În plus, meteorologii au emis, miercuri dimineață, mai multe avertizări cod galben de ceață densă pentru mai multe județe, valabile între orele următoare. Vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri, iar în unele zone poate scădea chiar sub 50 de metri. Condițiile meteorologice favorizează și formarea ghețușului, ceea ce face deplasarea și mai periculoasă.

Cum se circulă, miercuri dimineaţă, pe drumurile din ţară

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt înregistrate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice. "Se circulă în condiții de iarnă, însă precipitațiile au scăzut în intensitate, în județele: Brașov, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov (și municipiul București), Prahova, Sibiu și Teleorman, carosabilul fiind parțial acoperit cu zăpadă. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile adiacente Capitalei A0, A1, A2 și A 3, sunt semnalate ninsori, cu depunere de zăpadă pe suprafața carosabilă", potrivit comunicatului de presă.

Polițiștii spun că s-a acționat pe timpul nopții atât cu utilaje și material antiderapant, nefiind semnalate pentru moment evenimente rutiere care să genereze restricții de trafic.

Recomandări adresate conducătorilor auto privind siguranța participanților la trafic în sezonul rece:

- înainte de a pleca la drum, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteo din zonele în care urmează să vă deplasaţi şi echipaţi-vă maşina corespunzător, cu anvelopele de iarnă;

-reduceți semnificativ viteza, evitând bruscarea comenzilor autovehiculului atunci când sunt precipitații, iar carosabilul este umed sau acoperit de zăpadă, gheață sau polei;

- curăţaţi farurile şi blocurile de semnalizare şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie – climatizare;

- în situaţia în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza ploii/ceții/lapoviţei/ninsorii, folosirea luminilor de către toţi conducători auto reduce riscul producerii unor accidente rutiere;

- pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

