Anul acesta, la Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din județul Constanţa au susținut Bacalaureatul doar doi elevi. Unul dintre ei a luat examenul în prima sesiune, cel de-al doilea a reuşit să ia diploma abia în sesiunea de toamnă. Chiar şi asa, liceul a primit distincţia: ordinul "meritul pentru învăţământ".

"Sinceră să fiu, am crezut că este o glumă, la început nu mi-a venit să cred, am crezut că este un mail aşa venit, nu ştiu, cum vin acele reclame, nu m am gândit că noi vom reprezenta localitatea la acest rang de cavaler, apoi, la câteva zile, eu am fost sunată de Administraţia Prezidenţială şi atunci a fost un şoc şi am zis noi suntem cei care, într-adevăr, am fost selectaţi", a declarat Mituța Borcan, director liceul Tehnologic Mihai Viteazul.

"Inspectoratul Judeţean a stabilit pe ce criterii şi cine va fi premiat şi doamna directoare a şcolii noastre din Mihai Viteazu a fost selectată şi a fost premiată. Promovabilitatea la Bacalaureat... într-adevăr a fost scăzută, nu a fost un procent foarte mare, dar poate că nu administraţia şcolii este neapărat vinovată de acest lucru, sunt mai multe criterii", a spus Adrian Costache, primar Mihai Viteazul.

Ambii elevi care au reușit să promoveze Bacalaureatul au terminat clasa a 12-a cu 4 ani în urmă. Apoi liceul s-a transformat în școală profesională. În urmă cu 3 ani, conducerea a înființat şi o clasă de seral pentru ca instituţia să recapete titulatura de liceu. În ultimii ani, au fost făcute şi multe investiții în unitatea de învăţământ, spun dascălii.

"Dezvoltarea şcolii noastre şi materialele şi toate aceste dotări pe care le avem din proiecte şi nu numai sunt benefice pentru copii, sunt table interactive, laptopuri, imprimante, calculatoare, tablete pentru copii şi materiale, rechizite", a spus Oana Cușă, învățătoare,

Elevii de la seral nu au ajuns încă în ani terminali pentru a susține examenul de Bacalaureat, dar sunt mulţumiţi de condițiile de la şcoală. Din județul Constanţa a mai fost decorat şi liceul Emil Racoviță din Techirghiol.

