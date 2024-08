Festivalul "Săptămâna Haferland" este cel mai aşteptat eveniment al saşilor de peste an şi este sărbătorit în 10 localităţi din Haferland, denumirea istorică a Ţării Ovăzului, care se întinde aproximativ între Braşov şi Sighişoara.

"Această zonă a fost numită aşa, fiindcă pământul nu este aşa de roditor ca în zona Braşovului sau în Bărăgan şi oamenii trăiau din creşterea animalelor şi de aceea se numeşte Haferland", a declarat Caroline Fernolend, preşedintele Fundaţiei Mihai Eminescu Trust.

Programul festivalului include vizitatea unor monumente istorice, dar şi conferinţe cu public, expoziţii, degustări de produse bio, concerte şi spectacole cu muzică tradiţională săsească.

Vezi și

Festivalul Haferland. De la an la an, numărul vizitatorilor este în creştere, iar motivele sunt lesne de înţeles

"În primul rând este arhitectura care este specială la noi, bisericile fortificate, pe urmă mediul înconjurător, dar şi gastronomia este foarte bogată fiindcă aici, în satele din Haferland, trăiesc mai multe grupuri etnice", a explicat Caroline Fernolend.

Ediţia din acest an se numeşte "Istorie, tradiţie şi cultură. Ieri şi azi în Haferland" şi are loc sub patronajul prinţului Philipp de Liechtenstein, dar şi sub egida Familiei Regale a României, care participă pentru prima dată.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că Ministrul Sănătăţii trebuie să demisioneze după cazul de la Spitalul Pantelimon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰