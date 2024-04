Vezi și

Drama Mariei s-a petrecut în urmă cu două săptămâni, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Bacău. Femeia de 38 de ani a ajuns la camera de gardă, la primele ore ale dimineţii, însoţită de soţul ei. Mai pierduse o sarcină, în septembrie anul trecut, şi acum, în luna a patra a noii sarcini, se simţea din nou rău.

Gravidă moartă după o zi de agonie

"Miercuri, 13 martie, am fost la ecografia normala de monitorizare, sarcina era ok. Seara râdeam cu Maria: Uite, fiica ta nu stă la poze, stă numai cu spatele. Joi seara, a doua zi, spune că are crampe mai dese decât normale. Şi-i spune medicul să ia No-Spa, Paracetamol şi dacă nu e ok, mergeţi la spital. Dimineaţa, în jurul ore 5, vineri, s-a trezit cu frisoane, dureri de burtă", povesteşte Ovidiu Prutean, soţul Mariei.

La scurt timp după ce a fost internată în spital, Maria a primit vestea de care se temea cel mai tare. Fătul se oprise din evoluţie, o fetiţă care urma să se numească Teodora. Însă coşmarul era abia la început. "O asistentă voia să-i verifice temperatura, constată că nu mai are termometru la recepţie, că l-a luat un coleg şi nu l-a mai adus înapoi", mai spune Ovidiu Prutean, soţul Mariei.

Tot restul zilei, Ovidiu a dus pastile la spital pentru soţia lui. După-amiază, Maria este mutată pe secţia de chirurgie, pentru intervenţia de scoatere a fătului mort din pântec. Este deja foarte slăbită, abia conştientă, povesteşte soţul ei. Însă acest lucru nu părea să-i îngrijoreze pe medici.

"Au considerat că nu este un caz grav, au folosit termenul, conducerea, au zis ca au temporizat-o. Temporizezi un caz grav? Au aşteptat să se faca ea bine", adaugă Ovidiu Prutean, soţul Mariei.

A fost operată după aproape 12 ore

Intervenţia are loc abia seara, la aproape 12 ore după ce Maria a ajuns la spital. Şi se termină după două ore. Soţul Mariei este pus să semneze un acord pentru extirparea uterului şi ovarelor, pentru că doar aşa poate fi salvată viaţa soţiei lui. La ieşirea din sala de operaţie, însă, medicii îi spun că au reuşit să salveze organele. În timpul procedurii, femeia a expulzat singură fătul mort și placenta. A doua zi, dimineaţa, Ovidiu este anunţat că Maria a suferit două stopuri cardio-respiratorii şi nu a mai putut fi resuscitată.

"În timpul procedurii lor, operaţiei de la chirurgie, Maria expulzase fătul", explică Ovidiu Prutean, soţul Mariei. "Starea pacientei a fost satisfăcătoare în momentul în care s-a prezentat în serviciul nostru, a rămas internată, iar după câteva ore s-a agravat. Atunci s-a format o comisie din medicii de la maternitate. Au examinat din nou pacienta şi au tras concluzia că este necesar să fie examinată şi de medicul chirurug. La chirurgie, după alte investigaţii, s-a solicitat şi medicul gineocolog. Era o mamă cu o anumită vârstă, cu o sarcină dorită şi se punea problema dacă să se facă histerectomie totală sau nu. Dar în timp ce se consultau a avut loc avort spontan şi n-a mai fost nevoie de intervenţia pe zona genitală", a declarat Aurelia Ţaga, director medical.

"Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, cercetările fiind continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii înfracţiunii de ucidere din culpă", a declarat Dumitrache Gabriel, purtător de cuvânt I.P.J. Bacău.

Cauza oficială a morţii Mariei

Maria a murit de septicemie, arată raportul legiştilor. La fel ca şi în cazul Alexandrei, tânăra de 25 de ani, din Botoşani, care a decedat după o noapte de chin, fără vreo intervenție medicală timp de aproape șapte ore şi fără să primească măcar un calmant. Medicul care era de gardă în acea noapte a fost demis şi este cercetat penal pentru ucidere din culpă.

