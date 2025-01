Tot mai mulţi tineri din Generaţia Z - adică cei născuţi după anul 1997- recunosc că se confruntă cu dificultăţi serioase atunci când trebuie să rezolve sarcinile simple, de zi cu zi, arată un nou studiu.

Sarcinile simple care încurcă tinerii din Gen Z

40% dintre tineri nu s-ar simţi confortabil să îşi spele singuri maşina. Aproape un sfert dintre ei nu pot schimba un bec, pe motiv că urcatul pe scară ar fi prea periculos, iar mulţi nici măcar nu ştiu ce este aceea o cheie franceză, darămite să o folosească.

Este şi motivul pentru care, în faţa unor astfel de situaţii, soluţia rămâne fuga după ajutorul părinţilor sau plata directă a unor specialişti, care să facă treburile în locul lor! În Marea Britanie, de pildă, tinerii ajung să cheltuie peste 7.000 de lei pe an pe servicii simple, dar de care ei singuri nu se pot ocupa.

Care ar fi soluţia? Psihologii spun că totul porneşte din familie. Ca să nu vă treziţi cu un adult încurcat de lucruri care nouă ni se par banale, ar trebui să fie implicaţi de mici, copiii în activităţile casnice simple, cum ar fi sortarea rufelor sau spălarea vaselor. Să îi încurajaţi să găsească soluţii la probleme mici, fără să interveniţi imediat. Sau chiar să apelaţi la jocurile tip Do It Yourself, care le dezvoltă abilităţile practice.

