Scandal la spitalul din Tg. Jiu. Medic cu probleme oncologice şi cardiologice acuză conducerea: "Domnul manager doarme în patul lui şi nu are cancer"

Un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, diagnosticat cu cancer, afecţiuni cardiologice şi endocrine, povesteşte, într-o postare în social media, că în condiţiile în care face două gărzi pe lună, la spital i se "pun beţe în roate", pe motiv că e posibil ca, din cauza numărului redus de gărzi pe care le face, unitatea să nu poată acoperi programul de gardă. "Pot ajuta pe moment cu două gărzi lunar. Şi, surpriză, în loc să fiu felicitată că vreau să ajut, mi se pun beţe în roate pe motiv că, cu încă 8 medici în afară de mine care fac gărzi, poate nu se poate asigura linia de gardă dacă eu fac doar 2 gărzi lunar. (...) Domnul manager doarme în patul lui noapte de noapte şi nu are cancer. Ca şi doamna de la Resurse Umane care a scris pe cererea mea un punct de vedere care nu are legătură cu solicitarea mea", sccrie doctoriţa amintind că, din punct de vedere legal, şi-ar fi putut lua concediu medical, informează news.ro.

"Sunt pacient oncologic, nu am niciun măcar un an de la diagnostic. Sunt pacient cardiologic. Sunt pacient cu hipotiroidie şi tiroidita autoimuna. Ca să ajut secţia am refuzat scutirea de gărzi, deşi se spune prin spital că bărbaţi cu 10 ani mai tineri ca mine au scutire de gărzi pe atac de panică, pe Cardiologie gărzile nu sunt acoperite de ani de zile, iar pe alte secţii se face doar garda obligatorie. Pot ajuta pe moment cu două gărzi lunar. Şi, surpriză, în loc să fiu felicitată că vreau să ajut, mi se pun beţe în roate pe motiv că, cu încă 8 medici în afară de mine care fac gărzi, poate nu se poate asigura linia de gardă dacă eu fac doar 2 gărzi lunar", scrie, într-un mesaj postat pe Facebook, medicul Cristina Căliman, de la SJU Târgu Jiu.

Ce s-a întâmplat după ce şi-a făcut cazul public

Ea povesteşte că mesajul managerului unităţii medicale, Dumitru Vienescu, a fost acela că şeful de secţie, care ocupă interimar acest post şi care este în concediu, este "cel care decide". "Ce decideţi, dacă mor sau trăiesc? Domnul manager doarme în patul lui noapte de noapte şi nu are cancer. Ca şi doamna de la Resurse Umane care a scris pe cererea mea un punct de vedere care nu are legătură cu solicitarea mea. Din fericire pentru ei, nu au cancer şi nu au copii mici de crescut, ca mine şi le doresc să nu treacă vreodată prin ce trec eu. Dar nu au nici empatie şi nici cunoaşterea legislaţiei. Legal pot avea scutire sau pot face doar cele 18 ore obligatorii. La 8 medici care sunt în linia de gardă ÎN AFARĂ DE MINE nu poţi legal invoca faptul că aprobarea depinde dacă şeful de secţie INTERIMAR şi la momentul depunerii cererii înlocuit LEGAL de o colegă care a avizat cererea trebuie să decidă", a mai notat Cristina Căliman.

Aceasta subliniază că are dreptul de a decide câte ore de gardă face, în condiţiile în care are probleme medicale, doctoriţa subliniind că are dreptul inclusiv la concediu, având în vedere afecţiunile cu care este diagnosticată. După ce a prezentat public cazul său, Cristina Căliman a primit acordurile pentru cele două gărzi lunare. "Se pare că trebuie să faci apel la opinia publică ca să funcţioneze normal o instituţie. Gata, se luară toate acordurile (zice-se necesare, deşi nu am văzut ca legea să le prevadă, dar poate nu am citit-o eu bine) şi mi s-a transmis că am voie să fac două gărzi lunar). Dacă voi fi hărţuită la locul de muncă ca urmare a faptului că mi-am apărat drepturile, o să anunţ", a scris medicul.

Reacţia conducerii spitalului

Oficialii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu anunţă că „nimeni nu i-a solicitat, verbal sau în scris” doctoriţei Cristina Căliman să facă un număr mai mare de gărzi decât cele solicitate de aceasta. "În prezent graficul de gardă al Secţiei Neurologie este complet asigurat pentru luna martie, fiind aprobat la sfârşitul lunii februarie, înainte de revenirea din concediul medical al doamnei doctor. Solicitarea doamnei doctor a fost aprobată şi nimeni nu i-a solicitat, verbal sau în scris, să efectueze un număr mai mare de gărzi decât cele solicitate de doamna doctor în cererea depusă. Nu înţelegem nemulţumirea doamnei doctor în condiţiile în care nimeni nu a obligat o să efectueze un număr mai mare de gărzi", au transmis reprezentanţii spitalului, luni după amiază.

Aceştia precizează că, în condiţiile în care medicul şef al secţiei Neurologie din SJU Târgu Jiu se află în concediu de odihnă, "managerul unităţii, înainte de a aproba solicitarea doamnei doctor, a dorit informarea medicului cu privire la cererea doamnei doctor".

