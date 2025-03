Scandal uriaş între un medic de familie din Iaşi şi un pacient cu boli cronice: "A plecat pe calea răzbunării". Totul a pornit de la o întrebare banală

Potrivit BZI.ro, protagoniştii sunt Svetlana Burghelea, medic de familie în comuna Dolheşti din judeţul Iaşi şi Costică Viziru, un pacient în vârstă care suferă de mai multe afecţiuni. Bărbatul susţine că a întrebat-o pe Burghelea dacă doar anumite medicamente sunt compensate. Ulterior, dispecensarul a fost vizat de mai multe controale.

De unde a plecat totul

"Intru în a 6-a lună în care nu am medic de familie. Sunt bolnav, vai de steaua mea, am 6 boli, am TBC, am probleme cu capul, cu inima, cu stomacul. Și niciunul nu se uită la mine. Eu am corectat-o pe doamna doctor cu o întrebare, i-am zis: 'Doamna doctor, numai medicamentele până în 10-15 lei sunt compensate? Cele care trec de 15 lei nu sunt compensate?'. Am făcut scris la Direcția de Sănătate Publică Iași și am întrebat de medicamentele care se încadrează la compensat. Dânșii, fără să mă anunțe pe mine, au venit la dispensar și au căutat să vadă dacă e curățenie la baie. Apoi m-au găsit tot pe mine de vină, prin motivația doamnei doctor, că eu i-am adresat prin telefon injurii și cuvinte calomnioase, de parcă în față mi-ar fi frică să-i spun.

După asta, m-am adresat autorităților locale și, până la Casa de Asigurări de Sănătate, de la unii la alții, m-au pasat, ca pe o minge de fotbal. Pe de altă parte, doamna doctor, ca să poată să-mi vină de hac, să știe că nu voi găsi alt medic de familie, m-a dat afară printr-o scrisoare pe care mi-a trimis-o acasă. M-am dus și mi-am căutat medic la Ciortești, unde este un centru de permanență, cu 3 medici. Am sunat la un medic care mi-a spus că mă primește cu mare drag, dar a doua zi, când m-am prezentat la centru, mi-a zis că au lista completă și nu mă mai pot primi. Eu, acum, mă tratez cu medicamente la preț întreg, cu sume exorbitante, mă 'automedichez', mă iau după ceea ce aud la radio. Trăiesc ca în Evul Mediu, nu am nici lumină electrică. De 6 luni plătesc 900 de lei pe medicamente, nici doamna farmacistă nu-mi dă toate medicamentele de care am nevoie. Ea a plecat pe calea răzbunării", a declarat Costică Viziru.

Svetlana Burghelea are însă o altă variantă. Medicul spune că nu se mai poate înţelege rezonabil cu bărbatul, motiv pentru care l-a scos de pe lista de pacienţi. "Din octombrie l-am scos de pe lista mea, nu mai este pacientul meu de pe 17 octombrie 2024. M-a dat și la Colegiul Medicilor, și la DSP, și la Casa de Asigurări de Sănătate, peste tot. Nu a înțeles că anumite medicamente nu sunt compensate. Ultima dată a scris la DSP și m-am trezit cu controlul pe cap. Mi-a spus că eu nu știu medicină, că trebuie să-mi facă instructajul, că nu știu decât 3 medicamente, că îi dau doar cele mai ieftine medicamente compensate. Eu, cu asemenea pacient, nu mă pot înțelege. Eu l-am reclamat la poliție, să mă lase în pace. Eu, cu niciun pacient, nu am avut așa probleme. Dacă, prin absurd, l-aș înscrie din nou pe lista mea, ar fi ca o bombă cu ceas. O să-mi caute nod în papură. Soția lui este încă la mine pe listă", a declarat Svetlana Burghelea.

