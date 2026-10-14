Se anunță un "cod roșu" de instabilitate la Administrația Națională de Meteorologie, unde scandalul momentului ia amploare! Corpul de Control a descoperit o "anomalie" bugetară de proporții în legătură cu o investiție din fonduri europene de peste 27 de milioane de lei. Valoarea lucrărilor a suferit o "încălzire" subită și a crescut cu aproape 1,57 milioane de lei... complet fără documente justificative! Noul Centru Agrometeorologic, făcut pe banii ăștia grei, nu funcționează la capacitate normală și nici măcar nu e recunoscut oficial de Organizația Meteorologică Mondială, pentru că nu are toate actele necesare! Deci avem un centru de milioane de lei care stă degeaba, pe plan internațional nu ne recunoaște nimeni, dar la capitolul "mărit devize din burtă" suntem deja campioni.

Contractul, semnat în 2022 pentru 23,3 milioane de lei fără TVA, a depășit 27,3 milioane după zece acte adiționale. Deși la una dintre majorări s-au cerut 539.000 de lei în plus, valoarea contractului a crescut cu peste 2,1 milioane. Centrul trebuia să funcționeze încă din 2023 ,dar a fost gata abia anul trecut și nici acum nu funcționează la capacitate normală. Directoarea ANM spune că este doar un proiect pilot. Mai mult, Corpul de control a găsit o majorare de 1,57 milioane de lei fără documente justificative. Iar centrul nu are nici actele oficiale care să-i confirme înființarea în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.

Departamentul pentru Luptă Antifraudă a început verificări preliminare privind proiectul

"Este o clădire. Este prima inițiativă de acest fel din lume. Da, este o anchetă în desfășurare. Va ieși adevărul a la suprafață. Săptămâna viitoare se va vota în cadrul comisiei de specialitate tehnice la OMM. Da, procedura specifică, introduceri în manualul operațional", a declarat Elena Mateescu, director general ANM. Inspectorii nu au găsit documente care să ateste înființarea sau funcționarea centrului în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale. "Nu s-a prezentat nimic în organigramă, nu există acest centru. Sunt colegii din alte țări care ne întreabă de mult timp, auzind de acest centru, întrebă care este statutul, când pot să intre în legătură cu acest centru, când funcționează. Noi nu putem să spunem nimic", a declarat Sorin Cheval, climatolog ANM.

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"Am trimis o a treia propunere pentru a fi completat Consiliul de Administrați al ANM, ca să poată să iau o decizie Consiliulul de Administrație, pentru că de luni de zile Consiliul nu are vorum. ANM funcționează cu media în fiecare lună pot folosi 1 pe 12 din bugetul din anul anterior. Limita aceasta până la acest moment nu a fost neapărat o problemă de funcționare pentru ANM. Dacă nu vor fi aprobate bugetele până la finalul lunii octombrie, deja încep să fie riscuri de consecințe negative pentru instituție de a mai putea să atragă anumite tipuri de fonduri", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Între timp, Departamentul pentru Luptă Antifraudă a început verificări preliminare privind proiectul.