Furtună cu tunete şi fulgere la Meteo! Ministrul Mediului cere din nou demisia directoarei de la administraţia de meterologie după scadalulul achiziţiilor de lux: parfumuri, haine de firmă, pantofi şi lenjerie intimă. Şefa meteorologilor de declară victimă politică şi anunţă că nu renunţă, dar Diana Buzoianu încearcă să o debarce cu forţa.

Geci de schi de mii de lei, pantaloni la fel de scumpi, pantofi, poşete, lenjerie intimă - mărci de lux - şi parfumuri de 120 de mii de lei într-un singur an. Este doar o parte din lista de cumpărături de la Administraţia Naţională de Meteorologie făcută publică după controlul de la ministerul Mediului.

"Am descoperit lenjerii intimă, rochii clopot, pantofi cu toc şi mai ştiu eu ce, cumpărate de pe cardurile instituţiei, deci este foarte clar ca acolo a fost în dezmăț din banul public un dezmat care s-a transformat în beneficiul personal al unor oameni de acolo.", a declarat Diana Buzoianu, Ministrul Mediului.

Cinci angajaţi aveau acces la banii instituţiei, inclusiv directoarea

"Să arate dânsa că am cheltuit eu pe un smartwatch cu cardul meu care este inactiv de la emitere. Responsabilitatea privind derularea procedurilor aparţine compartimentului.", a spus Elena Mateescu, director general ANM.

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"Voi răspunde decât printr-un avocat când va fi cazul.", a explicat Florentina-Gabriela Aionesei, Serviciul Achiziţii şi Investiţii.

Raportul ministerului Mediului arată că administraţia de meteorologie a atribuit unor firme de casă zeci de contracte cu sume peste plafonul legal pentru tonere, computere şi mobilier de birou.

"Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei, anumite lucruri care s-au dat de pe cardul instituției, pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon?", a mai adăugat Ministrul Mediului.

Directoarea administraţiei de meteorologie refuză să demisioneze. Susţine că este victima unui scandal politic şi că angajaţii care au aprobat controversatele achiziţii nu mai lucrează acolo.

"Au fost solicitări de demisii. Demisia este unilaterală, nu poţi să nu o aprobi.", a precizat Elena Mateescu, director general ANM.

Ministrul Mediului vrea să se consulte cu juriştii ca să afle dacă o poate schimba din funcţie pe şefa meterologilor. Elena Mateescu conduce administraţia de aproape 10 ani. Conform declaraţiei sale de avere, anul trecut câştiga aproape 25.000 de lei pe lună de la instituţie şi două facultăţi unde preda. Elena Mateescu deţine două apartamente la Bucureşti, un automobil şi are peste 340.000 de lei în conturile bancare