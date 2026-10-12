Scandalul cheltuielilor de lux de la ANM ia amploare. Un nou raport scoate la iveală nereguli grave în atribuirea contractelor publice. Zeci de înţelegeri ar fi fost încheiate cu firme apropiate instituţiei, pentru sume care depăşesc cu mult plafoanele legale. Iar regulile privind achiziţiile publice ar fi fost încălcate în mod repetat. Ministrul Mediului promite că va face tot ce este necesar pentru recuperarea banilor cheltuiţi ilegal. De cealaltă parte, directorul ANM susţine că totul ar fi, de fapt, un atac politic. În timp ce acuzaţiile se înmulţesc, rămâne de văzut cine va răspunde pentru cheltuielile făcute din bani publici.

Mobilă, calculatoare, tonere şi alte bunuri, toate au fost cumpărate de ANM prin achiziţii directe ilegale, scrie în raportul făcut de Ministerul Mediului.

Potrivit legii, valoarea maximă a unei achiziţii publice directe nu poate să depăşească 270.120 de lei. Cu toate acestea, raportul corpului de control al ministerului mediului a scos la iveală achiziţii făcute din 2023 şi până în 2026 care ies din această limită. Spre exemplu, unul dintre contracte se ridică la un milion si jumătate de lei.

Potrivit aceluiaşi raport, ANM a făcut două achiziţii directe care depăşesc valoarea stabilită prin lege, timp de 4 ani.

Articolul continuă după reclamă

În anul 2023, ANM a achiziționat tonere, din catalogul electronic SEAP, prin ACHIZIȚIE DIRECTĂ, în valoare totală de 404.315,47 lei fără TVA, respectiv 481.135,40 lei cu TVA. Achizițiile directe au fost realizate sistematic, în proporție de peste 85%, de la aceleași 2 societăți.

A atribuit, prin licitaţie publică directă, un contract de peste 400.000 de lei şi altul de peste 480.000 de lei pentru tonere. Corpul de control a stabilit că peste 85% din aceste achiziţii au fost atribuite în mod repetat către două firme care figurează cu câte un angajat.

În anul 2024, ANM a achiziționat tonere, din catalogul electronic SEAP, prin aciziţie directă, în valoare totală de 597.274,62 lei fără TVA, respectiv 710.756,79 lei cu TVA

Un an mai târziu, tot pentru tonere, Administraţia Naţională de Meteorologie a plătit aproape 500.000 de lei, respectiv 710.000 de lei.

Raportul arată că la fel au procedat şi în anii 2025 şi 2026.

În anul 2024, ANM a achiziționat mobilier din catalogul electronic SEAP, prin achiziție directă, de la societăți de profil, în valoare totală de 1.275.747,27 lei fără TVA, respectiv 1.518.139,25 lei cu TVA.

Şi nu sunt singurele achiziţii cu probleme. În 2024, ANM a cumpărat şi mobilă în valoare de peste 1,5 milioane de lei. Tot prin achiziţie directă.

"Sunt achiziţiile cu dedicaţie. Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice face control înainte de a se declanşa procedura propriu-zisă însă Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice face o verificare pe parte formală, de procedură", a explicat Sandra Ioana Toma, avocat specializat în litigii de achiziţii publice.

"Persoanele vinovate să şi asume consecintele propriilor fapte. o să trimitem raportul corpului de control la parchet, o să trimitem raportul corpului de control la curtea de conturi. Vom face tot ce e posibil", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Într-o postare pe Facebook, directorul instituţiei, Elena Mateescu susţine că tot ce se întâmplă este, de fapt, un atac politic. Spune că mobila a fost cumpărată legal, pentru dotarea unui corp nou de clădire.

⁠"Cu privire la achiziția de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri nou realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfășurată în condițiile legii. Directorul general nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii.Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ și nu după interese conjuncturale", a transmis Elena Mateescu.

Ministrul Mediului a solicitat demisia conducerii ANM.