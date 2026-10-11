În scandalul cumpărăturilor de lux de la ANM, apar noi nereguli. Legea achizițiilor publice a fost încălcată în mod repetat, iar instituția a atribuit zeci de contracte unor firme de casă, pe sume care depășesc plafonul legal, arată același raport. În timp ce ministrul mediului anunță că va face orice să recupereze banii cheltuiți ilegal, directorul ANM susține că este victima unui atac politic.

Mobilă, calculatoare, tonere și alte bunuri, toate au fost cumpărate de ANM prin achiziții directe ilegale, scrie în raportul făcut de Ministerul Mediului.

Contracte de sute de mii de lei pentru două firme cu câte un singur angajat

Potrivit aceluiași raport, ANM a făcut două achiziții directe care depășesc valoarea stabilită prin lege, timp de 4 ani.

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A atribuit, prin licitație publică directă, un contract de peste 400.000 de lei și altul de peste 480.000 de lei pentru tonere. Corpul de control a stabilit că peste 85% din aceste achiziții au fost atribuite în mod repetat către două firme care figurează cu câte un angajat.

Un an mai târziu, tot pentru tonere, Administrația Națională de Meteorologie a plătit aproape 500.000 de lei, respectiv 710.000 de lei. Raportul arată că la fel au procedat și în anii 2025 și 2026.

Și nu sunt singurele achiziții cu probleme. În 2024, ANM a cumpărat și mobilă în valoare de peste 1,5 milioane de lei. Tot prin achiziție directă.

"Sunt achizițiile cu dedicație. Cine ar trebui să controleze? Autoritatea Națională de Achiziții Publice face control înainte de a se declanșa procedura propriu-zisă însă Autoritatea Națională de Achiziții Publice face o verificare pe parte formală, de procedură" explică Sandra Ioana Toma, avocat specializat în litigii de achiziții publice.

"Persoanele vinovate să-și asume consecințele propriilor fapte. O să trimitem raportul corpului de control la parchet, o să trimitem raportul corpului de control la curtea de conturi. Vom face tot ce e posibil" spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Șefa ANM acuză un atac politic

Într-o postare pe Facebook, directorul instituției, Elena Mateescu susține că tot ce se întâmplă este, de fapt, un atac politic. Spune că mobila a fost cumpărată legal, pentru dotarea unui corp nou de clădire.

"Cu privire la achiziția de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri nou realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfășurată în condițiile legii. Directorul general nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ și nu după interese conjuncturale." a scris, pe Facebook, Elena Mateescu.

Mâine, ministrul mediului se va întâlni, pentru o discuție, cu directorul Administrației Naționale de Meteorologie.