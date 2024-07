Oferta pe care o primeau turiştii suna prea bine ca să fie adevărată: sejururi all inclusive într-o zonă exclusivistă a staţiunii Mamaia la preţuri bune. Unul dintre cei păcăliţi a primit chiar şi factură în valoare de aproape 4000 de lei pentru cele patru nopţi rezervate. A descoperit, însă, rapid că a dat banii unor escroci: hotelul are lacătul pe uşă.

Schema prin care turiştii au fost păcăliţi

"Mi s-a părut dubios de la început, avea câteva recenzii de 10, toate făcute în decembrie-ianuarie. Aşteptam să vin. Cu două-trei zile înainte de a pleca, m-am uitat pe internet şi am văzut că este ţeapă. M-am uitat pe Google Maps, am văzut că nu există. După ce am vorbit cu ea mi-a trimis un mail de ameninţare. Că dacă le fac reclamă proastă contactează o firmă de avocatură", spune un turist.

Acesta este hotelul pentru care oamenii au plătit cu gândul la o vacanţă de vis pe litoral. În realitate, unitatea de cazare... nu există. Clădirea este cu lacătul pus încă de anul trecut. Ba mai mult, are o alta denumire si este pusă la vânzare.

Metoda prin care turiştii erau păcăliţi era adaptată în funcţie de situaţie.

"Am făcut rezervare, mi-a fost confirmată şi în jumătate de oră am fost sunată de hotel că nu am bani pe card şi îmi anulează rezervarea. Am făcut plata, mi-au trimis dovadă, factură. Pe 3.07 mă contactează o doamnă pe Facebook şi mi-a zis că acest coleg nu există, nu vă duceţi. Am zis, doamnă, nu există. M-au ameninţat că mă dau în judecată dacă nu îmi retrag plângerile", spune o păgubită.

Au plătit mii de lei să stea la un hotel care era închis

La Poliția Orașului Năvodari au fost înregistrate cinci plângeri penale, în cuprinsul cărora persoanele vătămate au sesizat faptul că ar fi fost înșelate cu sume cuprinse între 1.000 și 1.300 de lei, achitate în schimbul cazării într-un hotel care, în realitate, nu ar exista.

Hotelul de trei stele din zona Mamaia Nord a fost închiriat de anul trecut. Păgubit este acum şi proprietarul de drept al unităţii de cazare.

"E închiriat pe trei ani însă anul trecut au operat acolo, au dispărut şi nu au plătit nimic. Pagubă mare. 100.000 de euro plus utilităţile consumate. Noi am depus la procuratură. Nu au plătiti niciun leu şi nici nu au apărut", a declarat Emil Codreanu, proprietar.

Numărul victimelor ar putea fi mult mai mare. Poliţiştii sunt acum pe urmele celor care au pus la cale înşelăciunea.

