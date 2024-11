Descoperirea care dă fiori a fost făcută de o echipă de muncitori care lucrează în centrul oraşului, pentru reabilitarea căii ferate, în zona bulevardului Republicii din Timișoara. Foarte aproape de internatul unui liceu.

"Săpam, era totul, ok, la un moment dat am dat de oase, am anunţat mai departe. Am găsit oase care denotă a fi de om. Au fost poliţiştii, criminalistica, cineva de la arheologi", spune unul dintre muncitori.

Ce variante iau în calcul autoritățile

Bucăţile de schelet erau strânse şi legate într-o eşarfă albastră. Din primele informaţii, ar fi vorba de rămăşiţele unui copil. Peste noapte, lucrările pe şantier au fost sistate, iar zona închisă. Criminaliştii au verificat centimetru cu centimetru terenul şi au ridicat mai multe probe.

La lumina zilei, criminaliştii şi procurorii au revenit la faţa locului, au continuat excavaţiile şi au găsit noi oseminte. Toate vor fi duse la IML pt expertiză. Inclusiv un arheolog de la Muzeul National al Banatului a venit să evalueze oasele descoperite. Momentan, sunt luate în calcul toate variantele - fie sunt oseminte vechi, dintr-un sit arheologic, fie ar fi vorba de o o crimă. Nu e exclus ca un posibil ucigaş să fi încercat să scape de trupul victimei, îngropând-o atât de adânc.

Poliția a deschis dosar de ucidere din culpă, iar anchetatorii încearcă acum să identifice persoana și împrejurările în care a murit.

