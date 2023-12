Vezi și

Dana are 39 de ani, este instructor de fitness şi postează pe reţelele de socializare conţinut pentru urmăritorii săi. În ultima perioadă, a început să publice tot mai mult conţinut de tip reels sau video-story. Inclusiv clasica şedinţă foto pentru Crăciun a pus-o într-o lumină specială.

Dana Călin, instructor de fitness: Cu şedinţa foto, aceasta ultima pe care am avut-o, am inspirat câteva persoane. Faptul că postez, pe mine mă relaxează, îmi dă o stare de bine. Dacă nu postez în ziua respectivă, nu ştiu, simt că îmi lipseşte ceva.

În preajma sărbătorilor, astfel de cereri sunt tot mai numeroase

Alege cu grijă fiecare cadru, pentru ca rezultatul final să fie unul spectaculos.

Dana Călin, instructor de fitness: Trebuie un pic lucrat, îmi place ca filmarea respectivă să fie un pic de impact şi aleg o melodie să se potrivească. Contează cum sunt îmbinate.

Marian Sterea, fotograf: Cei tineri îndeosebi, într-adevăr, îmi spun de la început că ar dori să posteze fotografiile la story, să îşi facă reels-uri.

Cei care vor să păstreze tradiţia albumului cu fotografii de familie pot trece pragul studio-urilor profesionale. În locaţii de zeci de metri pătraţi, fotografii pun la punct, cu mare atenţie, decorurile de poveste.

Marian Sterea, fotograf: În ultima vreme am reuşit să ne inspirăm din cărţi de poveşti pentru copii. De acolo a plecat inspiraţia, cromatica, elementele din decor.

Un album foto costă 500 de lei

Pentru familia Filip, şedinţele foto de Crăciun au devenit o tradiţie.

Bunică: De vreo cinci ani repetate în fiecare an. Sunt amintiri frumoase la care ne uităm an de an şi ne aducem aminte.

Tatăl: Avem un perete acasă unde punem an de an fotografia şi e foarte interesant cum ei cresc şi noi îmbătrânim.

Şi pentru fraţii Milan şi Tiago, fotografiile de Crăciun sunt cadoul pe care îl aşteaptă cu nerăbdare an de an.

Un album foto costă 500 de lei. Mulţi dintre cei care vor să se asigure că amintirile vor fi gata la timp îşi fac programare chiar cu mai multe luni înainte.

