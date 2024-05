Vezi și

Speranţa unui început de sezon în forţă pe litoral a îngheţat.

Andreea Filip, reporter Observator: Nici vremea nu ajuta foarte mult pe litoral. Suntem la jumatatea lunii mai, dar nu sunt mai mult de 15 - 16 grade Celsius. Asa ca nu putem renunta inca la geaca.

Nici vacanţa de vară nu promite prea mult. Anul acesta copiii termină şcoala mai târziu cu o săptămână, faţă de anul trecut.

Iolanda Nanu - manager hotel: Un sezon mai scurt inseamna si rezervări mai puţine. Turismul nu mai are 100% pe o perioada de luna de zile si s-a scurtat in fiecare an pana la 3,4 zile sa ai 100% grad de ocupare, implicit suntem afectati ce aceasta masura.

Adrian Sasu - organizator evenimente: Cumva se intampla in fiecare an sa apara ceva care sa mai puna o frana turismului din tara noastra.

Rezervările întârzie sa apară, aşa că ofertele se mențin și după 1 iunie

Costina Ciorbaru - director hotel: O sa pornim pentru oaspeti cu un discount de 30% din tarifele clasice. Cel mai probabil primul val de turişti va veni odata cu sarbatoarea Rusaliilor.

Autorităţile se gândesc să prelungească sezonul estival pentru a recupera rimpul pierdut

Radu Oprea - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: Una dintre solutii ar putea fi aceasta de marire al acestui interval astfel incat litoralul sa fie accesibil pe o perioada mai indelungata pentru turistii din Romania.

Între timp, turistii se orientează spre alte zări, precum Grecia, Turcia sau Egipt. Spun că plătesc mai puțin pentru servicii mai bune și mai complete.

Peste 60% din români şi-au planificat vacanţa de vară, iar perioada favorită o reprezintă lunile iulie sau august.

