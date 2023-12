Şi-a cumpărat un Volkswagen Passat cu 2.700 de euro şi a avut parte de un şoc. Ce a descoperit femeia în bord după 2 zile

Sibianca şi-a strâns peste 2.000 de euro pentru a-şi achiziţiona o maşină cu care să poată face naveta la muncă. Aşa a găsit Un Volkswagen Passat din 2007 într-un anunţ pe Facebook la preţul de 2.700 de euro. Deşi la probă totul părea în regulă, după doar 2 zile de la cumpărare, maşina i-a cedat pe autostradă, relatează Ora de Sibiu.

A dus vehiculul la RAR, unde mecanicul a fost descoperirea şocantă. Bordul maşinii era acoperit cu o bandă izolatoare iar km erau daţi înapoi.

„Pe autostradă, în drum spre Arad, am văzut că nu mai mergea mașina. Am mers cu 80 de kilometri pe oră pe autostradă deoarece mașina nu putea să prindă mai mult. Am dus-o la „tester” unde am aflat că avea 100.000 de kilometri dați înapoi și bandă izolatoare pusă la „martori” pentru a nu se vedea că sunt aprinși. Odată ce am dat banda jos, toți martorii s-au aprins. L-am sunat să îi spun că îmi vreau banii înapoi pentru că mașina nu este funcțională”, a mărturisit actuala proprietară.

Fostul proprietar a negat orice acuzaţie

Femeia l-a confruntat pe tânărul de la care cumpărase maşina dar acesta a spus că nu ştia nimic despre stricăciuni. I-a cerut banii înapoi, însă acesta nu a acceptat şi i-a dat alte opţiuni, cu care femeia nu a fost de acord. Cum ar fi să îi dea altă maşină la schimb.

Tânărul ar fi spus că maşina era deja cumpărată de la alt bărbat înainte să o dea mai departe şi că el nu ar fi intervenit cu nimic asupra ei: “Eu am luat mașina de la un băiat care voia să o vândă. Mie fata mi-a scris după vreo două luni de zile să îi dau banii înapoi pe mașină că nu îi mai merge, că „nu îi mai trage”. Ce vină am eu? Până la urmă nu e o mașină nouă, e din 2007. Eu știu ce i-o fi făcut la mașină? N-am nimic de ascuns. Eu n-am pus nici o bandă izolatoare în bord”

Ar fi spus că a încercat să o ajute pe femeie dar ea a refuzat orice variantă: „I-am zis fetei că o ajut să rezolvăm problema, să nu rămână cu paguba. I-am spus că îl sun pe un băiat să îl întreb dacă are vreo mașină bună să i-o dea sau să vedem ce bani ne poate dă pe mașina cumpărată de ea. El a zis că ar putea-o cumpăra cu 1500 de euro, dar nu am fost de acord că fata totuși ne-a dat pe Passat 2.500 de euro. Nu am vrut să rămână cu paguba căci mă gândesc că cine cumpără o mașină așa ieftină, muncește. Eu i-am dat o mașina bună. Nu poți să vii după două luni să spui că nu mai merge. Ea a vrut să îi dau 2.00o de euro pe mașina stricată. I-am zis că vreau să o ajut să își recupereze din bani. Mașina aceea am luat-o de la un băiat, după aceea a mai fost la încă trei și după a ajuns din nou la mine și eu am vândut-o din nou. Eu nu am niciun antecedent cu nimeni că i-am dat o mașină rea”, a declarat tânărul.

