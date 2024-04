Vezi și

Atacul sălbatic s-a petrecut ziua-n amiaza mare, chiar în centrul oraşului Drăgăneşti-Olt. Camerele de supraveghere din zonă surprind momentul în care femeia iese pe stradă şi strigă după ajutor. Soţul o prinde şi o trânteşte la pământ. Victima încearcă să se opună, dar nu are şanse. Mai mulţi oameni văd scenele dramatice, dar le e teamă să intervină. Bărbatul de 37 de ani îşi copleşeşte soţia cu lovituri de cuţit.

Martor: Am auzit strigăte de ajutor. Am văzut-o plină de sânge. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva grav şi am fugit în sufragerie să iau telefonul să sun la 112.

Martor: ​I-am zis: „Ce faci, domn'e? Am tăiat-o!“ Nu puteam să mă apropi de el, nu ştii ce are nebunul în cap.

După ce și-a ucis soția, s-a predat la o secție de poliție

După aproape un sfert de oră, a ajuns şi primul echipaj medical. Femeia a murit la spital.

Postelnicu Emilian Corneliu, purtător de cuvânt Spitalul de Urgență Slatina: Multiple plăgi înjunghiate, profunde, câteva zeci, peste 20. Femeia prezenta stop cardio-respirator, s-au început imediat manevrele de resuscitare, care au fost fără succes.

Bărbatul s-a predat la prima secţie de poliţie ieşită în cale.

Mama criminalului: "Eu mă predau la Poliţie". Mi-a spus că a tăiat-o pe nora mea. Şi atât!

Cei doi soţi aveau împreună 5 copii şi, de multe ori, aceştia asistau la episoadele violente ale tatălui. Ultimul scandal a avut loc în ziua de Florii, la onomastica unuia dintre micuţi. Ameţit de alcool, bărbatul ar fi sărit la bătaie, iar femeia a sunat la 112. Pentru a o îndepărta de pericol, poliţiştii au dus-o, împreună cu doi dintre copii, la mama ei în Drăgăneşti-Olt. Doar că nimic nu l-a oprit pe criminal.

Bărbatul și-ar fi violat fii abuzat fiica în 2022

În 2022, familia a fost plecată la muncă în Austria, iar tatăl şi-ar fi abuzat atunci fata de 12 ani. Micuţa a mărturisit totul anul trecut, când s-a întors în ţară. Aşa a ajuns în grija statului, însă bărbatul a scăpat de pedeapsă pentru că nu existau dovezi clare, iar soţia a refuzat să depună mărturie împotriva lui de frică.

Mădălina Iacob, reporter Observator: Doar anul trecut, poliţiştii au intervenit la peste 100.000 de cazuri de violenţă domestică. Puţin peste 10 la sută dintre victime au cerut ordine de protecţie împotriva agresorilor. Şi asta pentru că, în realitate, nimeni şi nimic nu le apără, cu atât mai puţin o simplă bucată de hârtie.

Bărbatul riscă acum să stea după gratii pentru următorii 25 de ani.

