Simona Halep, mesaj pentru fani. Când ar putea să revină pe teren: "Un mic update pentru susţinatorii mei"

“Un mic update pentru susţinatorii mei: în primul rând vă mulţumesc pentru toate mesajele frumoase!!! Am fost în Italia la recomandarea dlui Dobre (n.r. – Daniel Dobre) pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică şi mă bucur tare mult să îl am alături pe Dl Dobre. Hope to be back on court soon”, a scris Halep pe Instagram.

Simona Halep speră să revină curând pe teren

Ultima dată, Simona Halep a jucat la jumătatea lunii iunie într-un meci demostrativ la Cluj-Napoca, la Sports Festival. Anterior, la 15 mai, ea a abandonat în primul tur la turneul WTA 125 Trophee Clarins, de la Paris, din cauza problemelor la genunchi.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Halep a fost al doilea meci în circuitul WTA după ce a revenit în martie în competiţii după o perioadă lungă de suspendare.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Credeţi că Ministrul Sănătăţii trebuie să demisioneze după cazul de la Spitalul Pantelimon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰