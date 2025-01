Aşa va arăta metroul nu doar dimineaţa şi seara, cam toată ziua. Angajaţii anunţă că nu vor mai lucra în plus aşa că vor ieşi mai puţine trenuri pe traseu iar timpul de aşteptare va creşte din ce în ce mai mult. Sindicaliştii ameninţă cu blocajul total al celui mai rapid mijloc de transport din Capitală. "În prima fază vor resimţi că e mai aglomerat trenul. N-o să mai am cu cine că nu mai am personal şi atunci va fi mai aglomerat, s-ar putea să se trezească că nu pleacă niciun tren din depou", a declarat Marian Artimon, sindicatul liber din metrou.

Metrorex funcţionează cu peste 900 de angajaţi lipsă

Principala cauză: deficitul de personal. Dintr-un total de peste 5.900 de posturi, mai puţin de 5.000 sunt ocupate. Metrorex funcţionează astfel cu peste 900 de angajaţi lipsă. Angajările făcute anul trecut au fost anulate prin ordonanţa trenuleţ aşa că acum, unii angajaţi fac mai mult decât scrie în fişa postului. "Îşi încalcă instrucţia de serviciu prin efectuarea nu doar a sarcinii proprii, nu doar a două funcţii ci a trei funcţii. Când se întâmplă ceva vin si ne anchetează si ne cercetează penal. Sunt mii de zile de concediu pe care le tot rostogolim şi nu li se acordă", a declarat Florin Herda, liderul mecanicilor. "Orele suplimentare la Metrorex nu se plătesc. Lipsesc multe. Începand de la materiale, piese de schimb, scule, echipamente, apa care e necesară", a declarat Viorel Covrig, maistru electrician.

Odată cu ordonanţa, noul contract colectiv de muncă, negociat la finalul anului trecut, nu se mai poate aplica. Noul contract colectiv de muncă prevede o majorare fixă a salariilor în valoare de 1.050 de lei, îndiferent de funcţia ocupată de angajat. În plus, cei care urmează să iasă la pensie ar fi trebuit să fie premiaţi cu 3 salarii, raportat la ultima lună de muncă. "Deja se manifestă efectul invers: mecanici care au plecat inapoi la CFR pentru că obţin mai multi bani la CFR călători, venituri mai multe pt că li s-au plătit orele suplimentare şi s-au dus şi în privat", a declarat Marian Artimon, sindicatul liber din metrou. Sindicaliştii de la metrou anunţă proteste săptămâna viitoare la Ministerul Finanţelor şi în faţa Guvernului.

