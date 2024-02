Şi nu oricum. A optat un sfârşit violent, un ultim zbor. S-a aruncat de pe o clădire din curtea fostei Intreprinderi de Prelucrare a Lemnului (IPL) Satu Mare. Impactul cu asfaltul i-a fost fatal.

Un ultim zbor spre moarte

Alerta a fost dată sâmbătă, în jurul orei 17.00, de o persoană, care a văzut corpul inert al unei tinere, s-a apropiat și a văzut că victima avea ochii deschiși, părând decedată. A sunat la Serviciul Unic Apeluri de Urgență 112, iar un echipaj medical ajuns la fața locului a constatat decesul. Corpul neînsuflețit a fost luat

În scurt timp, a fost identificată ca fiind Georgiana, o tânără de 20 de ani, din comuna Medieșu Aurit, care a dispărut fără urmă în municipiul Satu Mare. De patru zile nu se mai știa nimic de ea. Ultima dată a fost văzută marți, 6.02.2024, în jurul orei 18.00. Oamenii legii nu iau în calcul altă variantă. Mai ales că pe acoperişul de unde s-a aruncat au fost găsite nişte bani şi geaca fetei. Jos, lângă Georgiana se afla telefonul ei, scrie Presa SM.

Mama tinerei a scris un mesaj emoţionat pe pagina de Facebook, mărturisind că din păcate nu poate participa la înmormântarea propriei sale fiice, din cauza unor neînţelegeri cu fostul ei soţ. ”Dragul meu copil nu am putut să-mi iau rămas bun de la tine. Mi-ai lăsat un gol imens în inimă ca mamă. Dumnezeu să te primească în împărăția Lui. Te iubesc foarte mult draga mea fată, golul ce mi l-ai lăsat în inima mea o să-l am pe viață. Eu ți-am fost și mamă și tată, cu mine ai ținut legătura dintre părinți tăi în ultimul an! Îmi pare rău ca nu am să vin la înmormântare din cauza tatălui tău! Dar te am aici în inimă toată viața mea, dragă mea fetiță. Somn lin spre cer puiuțul lui mama”, este mesajul mamei.

