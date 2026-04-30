Srilankez din Afumaţi, săltat de DIICOT după ce a comandat droguri din 3 țări. Stocul descoperit de poliţie

Un tânăr srilankez de 23 de ani, stabilit în Afumați, a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că ar fi comandat în mod repetat droguri din Canada, Olanda și Germania pentru a le vinde pe piața din România. Ancheta arată că, în doar câteva luni, acesta ar fi introdus în țară canabis, LSD, cocaină și ecstasy, iar la percheziții au fost descoperite instrumente folosite pentru porționare și distribuție.

de Redactia Observator

la 30.04.2026 , 16:50
Un agent al poliției speciale din România transportă un sac cu cocaină în clădirea DIICOT. Un agent al poliției speciale din România transportă un sac cu cocaină în clădirea DIICOT. - Profimedia

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc, în formă continuată.

Droguri de mare risc, comandate în serie

Potrivit procurorilor, în luna februarie a acestui an, tânărul de 23 de ani a comandat din Canada, prin intermediul poștei, un colet cu 30 de grame de Canabis, destinat comercializării, scrie Mediafax.

O lună mai târziu, acesta a comandat din Olanda un alt colet cu peste 500 timbre LSD și o cantitate de cocaină, toate destinate vânzării.

La sfârșitul lunii martie, tânărul a comandat din Germania, printr-o firmă de curierat un pachet de droguri de mare risc, cu 544 comprimate formate dintr-un amestec de amfetamină și MDMA, precum și o cantitate de cocaină, substanțe ce urmau să fie vândute în România.

În aprilie, acesta a comandat din Olanda un alt colet cu 498 comprimate ecstasy, tot pentru a fi vândute în România.

Reținut de DIICOT și dus în fața judecătorilor

Anchetatorii au descins acasă la tânăr, în Afumați, județul Ilfov, acolo unde au găsit, dar și ridicat obiecte purtând urme de substanță, un grinder, un cântar de precizie, mai multe plicuri tip zip-lock, precum și alte mijloace de probă.

Tânărul de 23 de ani a fost reținut, miercuri, de procurorii DIICOT ai Structurii Centrale. Joi, acesta a fost prezentat în fața Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

