Georgiana, fostă consumatoare: Numele meu este Georgiana. De la primul consum de heroină a urmat o dependenţă de 5 ani, care aproape mi-a distrus viaţa.

Alexandra, fostă consumatoare: Numele meu este Alexandra. Am o dependenţă de 10 ani de zile de alcool şi de substanţe, de droguri, mai exact. Iar aceste substanţe mi-au furat ce aveam mai frumos. Eram capabilă să fac rău oricui.

Poveştile celor două tinere i-au impresionat pe elevi

Sunt mărturiile cutremurătoare ale două tinere, foste consumatoare, care au reuşit să pună punct adicţiei. Poveştile şocante ale acestora i-au impresionat pe elevii Colegiului Național Samuel von Brukenthal.

Mihaela Huzoaica IPJ SIBIU: Ne propunem să le dezvăluim elevilor faptul că drogurile au consecinţe devastatoare asupra sănătăţii lor fizice, asupra vieţii lor sociale, relaţiilor interumane şi de familie. Cu alte cuvinte, propunem elevilor să înveţe de aeastă dată nu din manuale, ci din greşelile altora.

Elevii au ascultat cu sufletul la gură explicaţiile agenţilor care le-au prezentat riscurile consumului de droguri.

Realitatea cruntă: vârsta la care unii copii se apucă de droguri a ajuns la 10-11 ani

Mihaela Huzoaica IPJ SIBIU: În ultimii ani, vârsta de debut în consum a scăzut. Sunt şi copii cu vârsta de 10, 11 ani, care iau contact cu aceste substanţe.

Şi agenţii de la rutieră le-au vorbit copiilor despre riscurile la care se supun cei care consumă substanţe interzise şi mai apoi se urcă la volan.

Ionuţ Natia, inspector principal de poliţie: E de datoria noastră să le oferim informaţiile corecte şi să îi ajutăm să conştientizeze că a conduce un autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive este deosebit de periculos.

Campania "Your Extraordinary Success without Drugs" se desfăşoară în 10 şcoli din Sibiu, până în luna mai a acestui an.

