Vezi și

Explicaţia se află chiar în Constituţia România, care garantează secretul corespondenţei. Altfel spus, curierul sau poştaşul nu are voie, sub nicio formă, să desfacă un colet, pentru a vedea ce este în interior. Dacă are o suspiciune în legătură cu ce se află într-un pachet, îşi poate anunţa şeful direct care, mai departe, poate sesiza autorităţile. De această prevedere legală profită şi traficanţii de droguri care, în ultimii ani, au trimis prin firmele de curierat, prin transportatorii care aduc sau duc persoane şi colete din România spre vestul Europei şi înapoi, dar şi de Poşta Română, ca să trimită în ţară cantităţi impresionante de stupefiante.

Poşta Română şi curierii, cărăuşi pentru traficanţi

Trimit cele mai periculoase droguri, aceste droguri noi, pe care tinerii le cumpără pentru că sunt ieftine, dar care fac ravagii. Nu vor trimite niciodată canabis, pentru că are un puternic miros înţepător, sau ciuperci, care, la fel, miros foarte puternic a mucegai. Nu vor trimite heroină, care miroase a oţet, sau cocaină, care miroase extrem de puternic a petrol, pentru că acestea pot fi depistate mai uşor, atât la vamă, cât pot trezi, de asemenea, şi suspiciuni în rândul curierilor. Aceste droguri clasice, spun specialiştii de la DIICOT prin Portul Constanţa.

Aşa se face că drogurile trimise prin intermediul coletelor au împânzit România. Sunt confiscate cantităţi impresionante. Reprezentanţii Poştei Române şi cei ai firmelor de curierat se apără şi spun că nu pot stopa acest fenomen, pentru că îi opreşte legea.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aţi primit vreodată apă gratis în restaurantele din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰