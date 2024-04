Tânăr de 26 de ani, haos pe o șosea din Timiș. S-a urcat la volan băut și fără carnet, a rănit două femei, apoi a fugit de la locul accidentului

Polițiștii din Timișoara au fost sesizați sâmbătă seara, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Ardealului din municipiul Timișoara s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea a două persoane, șoferul vinovat de producerea accidentului părăsind locul faptei fără încuviințarea poliției sau a procurorului.

Polițiștii au stabilit că un bărbat a condus un autoturism pe strada Ardealului, iar la un moment dat a intrat în coliziune față - spate cu un autoturism, condus de o femeie de 31 de ani, după impact șoferul vinovat de producerea accidentului părăsind locul faptei.

A făcut prăpăd pe șosea, apoi s-a făcut nevăzut

În urma impactului a rezultat rănirea a două femei, respectiv a femeii de 31 de ani și a unei pasagere din autoturismul condus de către aceasta, având aceeași vârstă.

În urma investigațiilor, polițiștii l-au identificat și pe depistat pe șofer. Este vorba de un tânăr de 26 de ani, care a fost dus la sediul poliției pentru audieri.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit că tânărul figurează având permisul de conducere anulat. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în urma testării cu aparatul din dotare a tânărului, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Tânărul a fost dus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

Bănuitul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere anulat, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive și părăsirea locului accidentului, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș - Severin.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Mici cu E.coli şi zgârciuri în loc de carne, printre produsele comercializate în magazine. Aţi avut parte de experienţe neplăcute? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰