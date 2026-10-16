Tânăra care de patru luni terorizează Constanţa cu ieşirile ei şocante, loveşte din senin femei pe stradă, în baruri sau cafenele, ajunge, în sfârşit, după gratii. Deşi au existat nenumărate probe video ale agresiunilor comise de individă, abia la insistenţele presei, medicii au stabilit că ea are discernământ, iar procurorii au ajuns la concluzia că este, cu adevărat, un pericol public. Una dintre victimele agresoarei crede că a pierdut o sarcină din cauza atacului.

Regret foarte tare acest lucru și îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat.

Reporter: Ai consumat substanțe interzise vreodată? Droguri.

Atacatoare: Da.

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Care au fost explicaţiile atacatoarei

Atacatoarea are 20 de ani şi este pentru prima oară în cătuşe, în faţa anchetatorilor. A încercat să scuze lungul şir de agresiuni, a dat vina pe trecutul zbuciumat şi pe copilăria petrecută într-un centru de plasament.

"Eu de 2 ani de zile mă tot chinui, nu aveam locuință. Aceste chestii m-au afectat foarte tare, au apărut niște frustrări, niște chestii, nu am luat un tratament. Am tot încercat să cer ajutorul", spune atacatoarea.

Aproape patru luni le-a luat poliţiştilor să strângă probe, deşi aveau pe masă nu mai puţin de 9 plângeri, atacuri surprinse de camerele de supraveghere şi sute de mesaje pline de panică pe reţelele sociale. Ştiau că e consumatoare de droguri, dar s-au mulţumit să o escorteze în mai multe rânduri la Psihiatrie pentru investigaţii. Medicii o consultau, o lăsau să plece, ea ataca din nou. Abia azi a venit şi o primă concluzie scrisă din partea specialiştilor.

Expertiza medico-legală arată că tânăra are discernământ şi că era conștientă de ceea ce face și putea să înțeleagă consecințele acțiunilor sale. Concluzia vine după luni întregi în care au fost semnalate mai multe episoade violente.

Ultimul atac s-a lăsat cu urmări dramatice

Ultimul atac, într-un fast food din Constanţa, s-a lăsat cu urmări dramatice. Victima tinerei spune că ar fi pierdut sarcina din cauza şocului suferit.

"Din senin, fata respectivă și-a ieșit din fire, a început să o prindă de păr, să o lovească cu palmele, cu pumnii. Ea avea o sarcină incipientă de 4 săptămâni, am înțeles că, de la doamna doctor-ginecolog, există posibilitatea că în urma șocului să se poată produce avortul spontan", spune soţul victimei.

Procurorii vor analiza acum şi această acuzaţie. Au timp încă 30 de zile.

"Inculpata a fost supusă unei expertize psihiatrice, fiind evidențiată o periculozitate socială ridicată. La propunerea parchetului, judecătorul a dispus arestarea pentru 30 de zile", explică Elena Larisa Tufan, Prim procuror adjunct Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Tânăra era pericol public încă din iulie, cand au început atacurile

Adevărul e, însă, că tânăra era pericol public încă din iulie, când au început atacurile. Deşi medicii spun că nu pot interna pe cineva cu forţa, legea o permite, în cazul în care pacientul este considerat periculos.

"În perioada minorităţii a creat probleme a fost internată de mai multe ori la un spital de psihiatrie din București are și un diagnostic medical. La momentul în care era instituționalizată, urma tratament medicamentos", explică Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanţa.

Cazul din Constanța nu este un accident, ci doar o filă dintr-un roman fluviu care s-ar putea scrie pe tema statului care a abandonat, de prea mult timp, sănătatea mintală și asistența socială.