O petrecere care trebuia să celebreze venirea pe lume a unui copil s-a transformat într-o tragedie. Trei oameni au fost ucişi şi o femeie a fost rănită, după un schimb de focuri izbucnit la un baby shower, în statul american Ohio.

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi pornit de la o ceartă între doi bărbaţi: unul de 19 ani, tatăl copilului care urmează să se nască, şi un altul, în vârstă de 29 de ani. Tânărul de 19 ani şi-a pierdut viaţa, cel de 29 e în custodia poliţiştilor.

Anchetatorii încearcă să afle cine a tras primul şi verifică inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pentru că declaraţiile martorilor sunt contradictorii. Mama copilului nu a fost rănită.