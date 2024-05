Vezi și

"M-am simțit în siguranță și știu că se va face dreptate în acest caz", Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian:

Întrebat despre cum a fost să dea ochii cu cel care i-a ucis copilul, tatăl lui Sebastian a spus că i-a căutat privirea, pentru a căuta vinovăția în ochii lui. Însă Vlad Pascu a ales să stea cu privirea plecată. Doar un agent de penitenciar a stat între părinții tinerilor morți și între cel care i-a ucis. Valentin Olariu spune că cu greu și-a abținut lacrimile și că l-au încercat tot felul de emoții când l-a văzut pe Vlad Pascu.

Tatăl lui Sebastian, față în față cu Vlad Pascu

"Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi și s-a uitat numai cu capul în jos. Chiar mi-a venit să plâng, am avut o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. Cum l-am văzut? A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Nu cred că se poate schimba un asemenea om. Este teatral și tot ce face el, face doar cu ajutorul avocaților și îi ascultă de fiecare dată. Sper ca doamna judecător, cred că am cea mai mare încredere în dânsa, că o să ia decizia cea mai bună. Ce așteptări? Ce așteptări am de la primul termen! Să se facă dreptate și Vlad Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită", a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian.

Ședința de judecată a început încă de la ora 9:00 dimineața, când Vlad Pascu a fost adus pentru prima dată la Judecătoria Mangalia. Deși trebuia să fie ultimul termen pe fondul dosarului, transferul dar și recuzarea judecătoarei Popoviciu, au făcut ca dosarul să ajungă la un alt magistrat, chiar președinta Judecătoriei Mangalia.

La acest termen, părinții victimelor, prin avocații săi, au cerut discutarea unor cereri, respectiv: cerea prin care să se anuleze anularea judecării simplificate pentru ca Vlad Pascu să nu beneficieze de o reducere a pedepsei, s-a cerut și schimbarea încadrării faptei de la ucidere din culpă, la omor calificat. Momentan, aceste cereri nu s-au pus în discuție la acest termen întrucât avocații victimelor trebuie să depună și înscrisuri la dosar.

Ce spune avocatul lui Vlad Pascu

"Argumentele esențiale ale apărării, ale părților civile și ale persoanelor vătămate, de a repune în duscuție ceea ce spune așa "de la zero", lucru care nu s-a întâmplat. Instanța a respins ca fiind inadmisinile aceste cereri. Au fost pe de-o parte argument juridice, dar și o practică judiciară care e constantă în acest sens. A fost o solicitare pe care am considerat-o de bun simț. Având în vedere modul defectuos în care au fost consemnate răspunsurile persoanelor vătămate, a părților, a martorului și modalitatea în care s-au desfășurat acele audieri, nu ai cum să nu observi că sunt niște deficiențe. Am considerat de bun simț să fim și noi de acord cu această readministrare a audierii pe latură civilă a persoanelor vătămate și a părților civile", a explicat Adrian Bendeac, avocatul lui Vlad Pascu.

Vlad Pascu a avut ocazia să spună ceva în fața instanței, să-și ceară iertare și nu a făcut-o. Cu o siguranță foarte mare a spus doar că își dorește să fie prezent și data viitoare la termen.

"Această oportunitate va fi valorificată în ultimul cuvând al inculpatului. E un argument al apărării. Apreciem că e ultimul cuvânt al inculpatului", a explicat Adrian Bendeac, avocatul lui Vlad Pascu.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei În Polonia, Legea îi obligă pe dezvoltatori să planteze arbori pentru fiecare aviz de construcţie. România ar trebui să preia acest model? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰